Valeriu Iftime, discurs fără precedent după înfrângerea lui FC Botoșani la Miercurea Ciuc: „Într-o lume normală, acest meci nu se juca. Sunt bolnav de aseară”

FC Botoșani este una dintre revelațiile acestui sezon din SuperLiga, însă parcursul recent din campionat nu a arătat prea grozav. Valeriu Iftime a făcut iureș în direct după eșecul echipei sale cu Csikszereda.

Concluziile lui Valeriu Iftime după înfrângerea lui FC Botoșani la Miercurea Ciuc. Ce l-a deranjat puternic, de fapt

FC Botoșani a surprins plăcut în prima parte a sezonului, reușind să strângă puncte importante și să ocupe, pentru scurt timp, chiar primul loc în clasamentul SuperLigii.

Moldovenii au reluat competiția internă cu un eșec, Patronul Valeriu Iftime a avut un discurs vehement legat de condițiile de desfășurare ale partidei, ținând cont de Omul cu banii de la echipa moldavă consideră că jocul de la Miercurea Ciuc, precum și cel din precedenta etapă de acasă, nu trebuiau să se mai dispute la datele inițiale.

„M-au ajuns comentariile domnului Becali, blestemele dânsului. Nu pot fi decât nemulțumit. Am avut două meciuri care, într-o lume normală, nu se jucau. Acasă cu U Cluj nu se vedea mingea, trebuia oprit meciul acela, iar cu Csikszereda erau porțiuni de teren unde nu puteai juca. Nu poți să pui în pericol integritatea fotbaliștilor.

Era gheață, îmi povestea Mailat. Am jucat, am luat bătaie, asta este. Suntem triști… dar faptul că facem orice ca să dăm drumul acestor meciuri este o greșeală foarte mare!”, a spus inițial Valeriu Iftime.

De ce a pierdut, de fapt, FC Botoșani meciul cu Csikszereda

Ulterior, Valeriu Iftime a vorbit și despre factorii care au condus către eșecul cu Csikszereda. Finanțatorul moldovenilor a subliniat lipsa de atitudine din partea jucătorilor săi și că nu se aștepta ca Botoșani să mai piardă puncte acum.

„Am rămas fără niciun punct iar greșeala noastră a fost lipsa de combativitate… Neatenția, nu am dat gol când am avut ocazii. Am pierdut pe corect, ei au avut mai multe ocazii. Nu mă așteptam să pierdem. Poate starea asta o au și unii fotbaliști…”, a mai spus Iftime.

Pierde FC Botoșani play-off-ul? Valeriu Iftime a dat verdictul

Lupta pentru accederea în play-off este cea mai intensă din ultimii ani, acest sezon venind cu mai multe echipe angrenate în cursa pentru prezența în primele 6. Deși se gândește în adâncul său că Botoșani poate rata play-off-ul, Valeriu Iftime crede totuși în continuare că un asemenea scenariu nu se va întâmpla.

„Nu pot să spun că nu mă gândesc că putem pierde play-off-ul, doar că nu o spun cu voce tare. Foarte probabil că vom fi în play-off, eu așa cred. Suntem o echipă bună, jucăm fotbal, nu am fost dominați, am marcat goluri.

De vreo 4 meciuri nu mai suntem noi, n-am mai câștigat… Poate apărea presiunea sau ceva care să nu mai meargă…”, a concluzionat Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.