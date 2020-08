Valeriu Iftime, euforic după calificarea celor de la FC Botoșani: “Nu vreau nici Milan, nici pe Mourinho în turul următor”. Exclusiv

FC Botoșani a învins cu 2-1 în meciul cu Ordabasy din Kazahstan și s-a calificat în turul II preliminar al Ligii Europa. Echipa lui Marius Croitoru nu a fost cap de serie în această întâlnire, însă a reușit să câștige în fața unui adversar mai bine cotat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Moldovenii nu vor fi în urna favoriților nici în turul doi, fază în care intră în competiție mai multe echipe puternice precum Tottenham, AC Milan, Wolfsburg sau Galatasaray. Însă, pentru Botoșani vor fi și echipe abordabile precum Jablonec, Alashkert sau The New Saints.

Sunt 72 de echipe în turul secund al Ligii Europa, iar FC Botoșani, echipă cu un coeficient de 3.340 nu are cum să fie între primele 36, care sunt capete de serie. Echipa cu cel mai mare coeficient din această fază este Tottenham, finalista Ligii Campionilor din 2019.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime, euforic după calificarea celor de la FC Botoșani: “Nu vreau nici Milan, nici pe Mourinho în turul următor”

Valeriu Iftime a vorbit imediat după meci cu FANATIK și a spus că și-ar dori un adversar mai accesibil în turul doi, nu un duel cu Tottenham sau cu AC Milan. Patronul i-a felicitat pentru determinare pe jucătorii săi:

“Am avut și noroc. Dumnezeu a ținut cu noi. Am fost extraordinar de buni. Excepțional. Ordabasy nu este o echipă slabă, dar noi am fost mai buni. Am avut noroc și la ultima fază. Mă gândeam că acolo dau gol.

ADVERTISEMENT

Nu aș vrea să vină Milan și cu Tottenham, dar tragem speranțe la următorul meci să jucăm la fel de bine și să facem spectacol. Nu ne-am făcut de râs aici, sunt echipe de același nivel, dar am reușit un meci superb.

“Băieții s-au dedicat, dar mă bucur pentru această victorie mult”

A fost un efort financiar și fizic pentru că este departe Kazahstanul. Băieții s-au dedicat, dar mă bucur pentru această victorie mult. Avem un lot numeros, următorul meci cu Poli Iași e aproape și trebuie să fim pregătiți”, a spus Iftime la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FC Botoșani are și adversari accesibili în urne pentru turul doi preliminar. Echipe ca Kolos, Shkendija sau Zrinjski Mostar pot reprezenta variante bune pentru echipa lui Marius Croitoru. Se va juca într-o singură manșă, echipa care va ieși prima din urmă este gazdă.

Posibilii adversari ai celor de la FC Botoșani în turul II preliminar din Europa League:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

* lista este cu cele mai bine cotate echipe după coeficient. Multe dintre ele se vor afla în urne dacă trec de turul I preliminar

FC Botoșani este la a doua participare din istorie în cupele europene. Prima dată a fost în sezonul 2015/2016 când echipa antrenată atunci de Leo Grozavu trecea în primul tur preliminar din Europa League de Spartaki Tskhinvali, 4-2 la general. Capăt de linie a fost disputa din turul 2 cu Legia Varșovia, 0-4 la general.