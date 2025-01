Valeriu Iftime face lumină în „cazul Alexandru Albu”: „Nu îl va plăti nimeni fără să joace!” Exclusiv

Valeriu Iftime a vorbit despre Alexandru Albu, fotbalist care, înainte de a ajunge la FC Botoșani, a fost legitimat la alte două cluburi în acest sezon.

Valeriu Iftime, despre cazul lui Alexandru Albu: „Asta e situația, nu avem ce face”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Moldovenii au însă emoții în ceea ce privește dreptul de joc al mijlocașului.

astfel că FC Botoșani ar fi al treilea club al mijlocașului, lucru nepermis de regulament.

Albu a evoluat jucat în treci meciuri la Hazem și în 12 la Safa. Pentru fostul titular al Rapidului, situația este una specială deoarece, în patru luni de zile, nu a primit niciun ban de la niciuna din cele două formații saudite.

Pe motiv de „justă cauză”, Alexandru Albu a rupt contractul pentru că n-a luat banii mai mult de 60 de zile și a depus memoriu la FIFA. Potrivit unui acord între forul mondial și FIFProp, un fotbalist se poate legitima și la o a treia echipă dacă face dovada situației expuse anterior.

„Așteptăm un răspuns de la FIFA, să vedem dacă Alexandru Albu va primi drept de joc. Sperăm ca răspunsul să fie afirmativ, pentru că e vorba de justă cauză, deoarece el și-a reziliat contractul în Arabia din vina clubului, nu a lui, pentru că nu a fost plătit.

Dacă va veni răspunsul de la FIFA că are drept de joc îl vom legitima și îl vom înregistra la LPF. Dacă nu, asta e situația, nu avem ce face. Dar nu îl va plăti nimeni până la vară fără să joace”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru FANATIK.

Albu: „Am ales liniștea”

Înțelegerea lui Albu cu FC Botoșani este valabilă pentru 6 luni, cu opțiune de prelungire pe încă un an. „Am vrut să fiu din nou alături de familie, pentru că după 6 luni nu prea fericite prin Arabia, unde nu am încasat niciun leu, am vrut să iau cea mai bună decizie. Am ales liniștea. Sunt probleme cam peste tot, chiar și în echipele din prima ligă. Mulți jucători nu și-au primit banii. Ăsta a fost norocul meu.

Sperăm la un an mai bun. Vreau să mă autodepășesc și să revin la ce am arătat înainte. Nu vreau să vorbesc despre vreo retrogradare. Botoșaniul trece printr-un moment mai dificil, dar în fiecare an a fost mai bună. Vom vedea la final de sezon”, a spus Albu, după ce a ajuns la Botoșani.

Cazul „Alexandru Albu” a fost comentat și de președintele AFAN (n.r. – Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România), Emilian Hulubei.

„Da, cunoaștem cazul lui Alex. În astfel de situații, în 72 de ore, fotbalistul trebuie să primească dreptul de joc pentru noua echipa. Desigur că se verifică niște documente, dar nu văd de ce Albu și FC Botoșani se pot confrunta cu ceva neprevăzut”, a transmis Hulubei, conform