Valeriu Iftime, atac la adresa FRF-ului după ratarea play-off-ului: „Nu am semnat adeziunea și mi l-au trimis pe acest arbitru simpatic”

Patronul moldovenilor a explicat că nu a semnat o adeziune pentru ca Răzvan Burleanu să rămână președintele FRF-ului și crede că din acest motiv Radu Petrescu a fost delegat la partida cu FC Argeș.

Lui Vlaeriu Iftime i se pare ciudat și faptul că Răzvan Burleanu nu mai are vreun candidat pentru postul de președinte al Federației Române de Fotbal.

Valeriu Iftime, atac la adresa FRF-ului după ratarea play-off-ului

Valeriu Iftime a avut un atac la adresa FRF-ului a ratat calificarea în play-off: „N-am semnat adeziunea ca Răzvan Burleanu să fie președinte. Petrescu a arbitrat prost în seara asta.

În orice caz, i-a dat galben lui Dawa, a înterupt meciul de câteva ori când eram noi în atac. Vă rog să mă credeți… de câte ori a greșit omul acesta împotriva noastră.

Faptul că a plecat Edjouma… am vorbit cu băieții și nu mi-au zis că e salvatorul nostru. Cine credea că o să ia bătaie FCSB cu Argeș? Eram atât de sigur că o să fim în play-off… Nu știu ce să spun”.

„Ce este foarte clar e că am pierdut. Eu și Marius am greșit, pentru că nu suntem în play-off. Nu pot să-i reproșez nimic lui Croitoru, am vândut fotbaliști.

Acum trebuie să-l întăresc ca să poată să meargă mai departe. Eu sunt lipsit de orice motivație de a mai face fotbal în perioada aceasta.

Pentru mine, lucrurile sunt destul de confuze. N-aș vrea să fac nimic să destabilizez clubul”, a declarat Valeriu Iftime, la TV .

„Mi se pare ciudat că nu mai candidează nimeni la FRF!”

„Dar plăcerea de a face fotbal e destul de greu să o mai bag în ecuațiile mele. Îl felicit pe primarul de la Pitești. Dacă vorbim de finanțare, e clar că vorbim despre bani publici și bani privați. Am spus-o de atâtea ori că ne luptăm cu bani publici.

A fost o seară pe care vreau să o uit foarte repede. Deocamdată, am spus că vreau să vorbesc cu Burleanu și nu văd de ce trebuie să semnez o foaie că îl vreau pe Burleanu președinte”, a .

„Mi se pare ciudat că nu mai concurează nimeni. Să dai adeziune scrisă, astazi, mi se pare o rușine. Simt o anumită răceala, trimițându-l pe acest arbitru simpatic, care este făcut să greșească împotriva Botoșaniului.

Când mă uit la faza aceea de 11 metri care se vede din avion… A arbitrat un om care se dă deștept, dar nu el m-a scos”, a mai spus patronul lui FC Botoșani.