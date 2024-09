Valeriu Iftime, furios după FC Botoșani – Gloria Buzău 3-3: ”De nouă ani mă mint toți”

Echipele aflate pe ultimele două locuri în clasamentul SuperLigii . Ambele formații s-au aflat la conducere la un moment dat, dar în cele din urmă și-au împărțit punctele.

Valeriu Iftime, discurs dur FC Botoșani – Gloria Buzău 3-3

La finalul partidei FC Botoșani – Gloria Buzău 3-3, în care de la mijlocul terenului, Valeriu Iftime a vorbit despre problemele defensive cu care se confruntă echipa sa.

ADVERTISEMENT

”Sunt dezamăgit. Pentru mine… Nu știu dacă suntem ghinioniști, dacă nu jucăm fotbal, dacă e slab portarul, dar nu știu. E o stare complicată, dar e păcat, pentru că echipa joacă fotbal. Cred că apărarea e problema.

Nu credeam că ăștia de la Buzău ne mai egalează. Am zis că dau un gol din prostie și după ne distrăm noi. Ceva scârțâie. Am luat trei, șase, opt, 11 goluri și am marcat trei. Problema e în apărare și nu înțeleg”, a declarat Iftime, conform .

ADVERTISEMENT

Iftime vrea modernizarea stadionului din Botoșani pe etape

Patronul clubului FC Botoșani s-a enervat când da fost întrebat de modernizarea arenei de 8.000 de locuri și a mărturisit faptul că în ultimii ani a fost mințit de toți cei care ar trebui să se ocupe de această problemă.

”Cu stadionul suntem în luptă cu CNI și Ministerul Dezvoltării. Documentația e la CNI și sper să ajung la minister săptămâna asta. O să facem front comun și cu PSD doar să se aprobe stadionul ăsta. Politica asta… Nimic nu e din ce se aude.

ADVERTISEMENT

Nu e vorba despre bani. Anul ăsta să bugetezi e foarte puțin, dar dacă fac ce am propus de acum patru ani, adică să se facă pe etape stadionul, atunci va fi altfel. Nu poți să strici stadionul și să faci unul nou. Cel mai bine să jucăm pe gazonul ăsta, stadionul ăsta și să facem pe etape tribunele și peluzele.

E cea mai bună soluție și ne dă și voie să jucăm aici, și să fie finanțabilă. Eu spun că anul ăsta apare hotărârea, aprobarea în comisia tehnică economică a ministerului, după care este o comisie interministerială, care aprobă finanțarea. Cu promisiuni și astea nu se încălzește nimeni, dar eu zic să aveți încredere că o să muncim mult.

ADVERTISEMENT

Trebuie să-l prind pe unul care spune lucruri adevărate în povestea asta, că de nouă ani mă mint toți, doar minciuni primesc, că n-au făcut documentația, n-au făcut aia… Da, asta e, mă duc să văd golul lui Budescu și să mă enervez”, a spus Valeriu Iftime.