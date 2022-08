Valeriu Iftime, glume pe seama FCSB-ului: „Dacă îi bat slovacii ăia, Gigi intră în silenzio stampa din nou! N-aș fi dat banii ăștia pe Miculescu”

Patronul lui FC Botoșani a vorbit și despre începutul sezonului din SuperLiga, comentând aspru mesajul disperat transmis de Dani Coman imediat după Hermannstadt-FC Botoșani, scor 1-1, în care a spus că ultimul salariu primit de sibieni datează din luna aprilie.

Valeriu Iftime, glume pe seama lui Gigi Becali și a FCSB-ului

Valeriu Iftime a făcut glume pe seama lui și Dunajska Streda, în turul trei preliminar al Conference League:

„M-am uitat și la FCSB – FC U Craiova, din păcate nu o văd pe FCSB să fie echipa care ne făcea să tremurăm. Nu o să poată să-i omogenizeze pe fotbaliștii luați acum pentru Europa.

Domnul Becali pune pasiune și dă mulți bani, dar eu nu aș fi dat niciodată banii ăștia pe Miculescu, pentru că nu a confirmat încă, el are valoare.

Dacă îi bat ăia din Slovacia, e deranj mare la FCSB. Eu mă rog să nu piardă FCSB-ul, dar dacă pierde, iar intră domnul Becali în silenzio stampa. Eu zic că ar putea să se califice, dar nu știu ce să spun, e greu, nu cred.

Dawa a făcut meciuri și mai bune, el se reabilitează acum. El poate mai mult, dacă își capătă încrederea, poate mai mult. Mulți spuneau că nu le are cu mingea, dar la noi juca bine, pe cuvânt.

Și la golul lui Dawa cu georgienii, am zis că marchează Dawa”, a mai spus Valeriu Iftime la TV .

Valeriu Iftime a vorbit și despre suspendarea sa

pentru șase luni din fotbal de către Comisia de Disciplină a FRF-ului, din cauza unei declarații din luna mai, după o partidă între Universitatea Craiova și FC Botoșani, scor 0-2, când l-a atacat pe arbitrul Horațiu Feșnic:

„Nu știu cum să interpretez. Cred că am voie să vorbesc la televizor sau în presă. Nu cred, dar mulți îmi spun că e un avertisment, că lucrurile trebuie controlate de undeva de sus, dar nu cred.

Eu recunosc că am greșit când am spus ce am spus despre arbitru. Eu trebuie să fiu mai temperat, dar uneori mă mai ia valul.

Era o umbră de neatenție în echipa noastră și vestiarul mă presa să ies și să vorbesc în urma greșelilor care au fost împotriva noastră. În fine, nu mai contează”.

Finanțatorul lui FC Botoșani a vorbit apoi și despre unul bun pentru formația sa, care ocupă locul 2 în clasament după disputarea a trei etape.

„Nu putem trage concluzii acum, încercăm mai mult și e foarte important ca Mihai să omogenizeze grupul ăsta.

Ai nevoie de jucători pentru a face o echipă competitivă și de timp. Cred mult în Mihai, avem un meci important cu o echipă de play-off, a fost un meci frumos și norocos cu Voluntari. Pentru locul 1, 2 sau 3 nu contează”, a mai spus Valeriu Iftime.

Reacție dură la adresa lui Dani Coman

La finalul meciului dintre Hermannstadt și FC Botoșani, , dezvăluind și că ultimul salariu primit de jucători datează din luna aprilie.

Valeriu Iftime nu a fost impresionat de discursul lui Dani Coman și i-a transmis să nu mai dea salarii mari jucătorilor dacă nu le pot susține și să nu mai ceară mereu ajutorul autorităților publice:

„Am văzut și eu din plânsetul lui Dani Coman, dar e treaba lor. Când te-ai băgat în campionatul ăsta, știai la ce să te aștepți. Degeaba te plângi acum. Mie ce îmi dă Primăria Botoșaniului, că îmi dă 25.000 de euro.

Eu trebuie să dau jucătorii ca să fac bani. Degeaba te plângi că nu dă bani Primăria, nu ai bani de salarii, dă salarii de 2-3.000 de euro, nu de 8.000 de euro”.