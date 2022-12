Valeriu Iftime, haz de necaz după 2-3 cu FCSB: ”Mda, zice lumea că stau aşa, capră…”. Video exclusiv

”Roș-albaștrii” meciul restanță din etapa a 6-a din SuperLiga și astfel s-au făcut 12 ani de când aceștia nu pierd la Botoșani.

Înfrângerea cu FCSB l-a ambiționat și mai tare pe Valeriu Iftime

Prezent prin telefon la cea mai recentă ediție a , Valeriu Iftime a dezvăluit că este extrem de dezamăgit că FC Botoșani a fost învinsă încă o dată de FCSB.

”Îmi place figura de stil ‘am jucat ca niciodată și am pierdut ca întotdeauna’. Mă apasă tipul ăsta de dialog, pentru că aseară chiar am jucat bine. A fost printre puținele dăți când la jocurile cu FCSB am făcut spectacol.

Au fost oameni care au plecat bucuroși de la stadion, e adevărat că jumătate dintre ei țineau cu FCSB, dar până la urmă rezultatul nu ne-a ajutat și asta mă deranjează foc. Dar nu cred că Botoșaniul trebuie să-și facă puncte cu Clujul, cu FCSB-ul sau cu echipele astea din frunte”, a declarat Iftime.

Patronul de la Botoșani, răspuns ironic pentru Porumboiu

Comentând de la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI în care acesta a spus că i s-a părut blat jocul de la Botoșani, Valeriu Iftime a avut puterea să glumească.

”Da, ce să spun, îmi place mie să stau așa capră. Mă deranjează foc, dar chiar nu știu ce să spun acum. Ceva nu merge la noi când jucăm cu FCSB. Nu suntem noi singura echipă, cred că mai sunt multe în situația noastră. E adevărat că relația noastră comercială, prin vânzarea de jucători, dă o altă o altă perspectivă.

Care jucător al meu nu a dat totul pe teren aseară ca să câștige? Dar asta este. Cel mai frumos a fost spectacolul, de asta sunt mulțumit. Chiar dacă par așa puțin relaxat, mă doare, dar mă bucur că spectatorii au aplaudat și au plecat mulțumiți. Știu oameni care chiar au ținut cu FC Botoșani și au spus că am jucat bine dar nu a fost ziua noastră.

Sunt convins că va veni și această zi la un moment dat, dar trebuie să muncim mult mai mult. Este o altă discuție cum fac o echipă ca să pot să bat FCSB. Asta a devenit cumva o ambiție a mea”, a continuat patronul de la Botoșani.

Iftime nu se gândește la retragere

Valeriu Iftime a mărturisit că în timpul jocului cu FCSB era ferm convins că formația sa nu va pierde și crede că vicecampioana României a marcat două goluri norocoase. Omul de afaceri a spus că este ambiționat să continue în fotbal după ce a văzut ce se întâmplă la Campionatul Mondial din Qatar.

”Mai sunt echipe ca noi, doar că nu au dat fotbaliști la FCSB. Eu cred că la Botoșani se fac și lucruri bune. Cred că relația comercială dintre FCSB și Botoșani este mai câștigătoare, chiar și decât cea pe care ei au făcut-o cu Farul, chiar dacă acolo sunt mai mulți bani. Noi tot ce am dat acolo nu au fost jucători care să nu aibă valoare. Acum e și de cum i-a tratat domnul Becali și clubul de la București.

Eu am vândut și la Cluj, și la Craiova, e adevărat că mai mult la FCSB, dar ăștia au avut mai mulți bani și ambiția domnului Becali de a face o echipă bună cu copii talentați. Dar una e una și alta e alta. Faptul că nu pot să-i bat mă scoate din sărite. Aseară eram convins că fac măcar un egal.

Bine, au avut ocazii mai multe, dar golurile lor… Un gol, a șters ăla mingea fără să vrea, a dat gol cu șoldul de mă apucă tremuratul, iar celălalt a scăpat Edjouma cu al meu care a bâlbâit-o puțin, deși pasa lui Omrani este extraordinar de bună. Noi am dat golurile frumoase, ei au dat două goluri norocoase, au avut ocazii puțin mai multe decât noi, dar parcă ale noastre au fost mai mari.

Nu pot să promit că nu mă retrag din fotbal până nu-i bat. Nu am încă în minte viitorul ăsta, cât stau în fotbal. În orice caz, sunt foarte motivat și de acest Campionat Mondiale. Pentru că într-o lume plină de conflicte, fotbalul unește, aduce oamenii împreună și este un ambasador extraordinar”, a mai spus Iftime, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.