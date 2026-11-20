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Situație delicată la FC Botoșani. Moldovenii au primit vizita lui FC Voluntari în etapa a 16-a din SuperLiga, . Patronul Valeriu Iftime a luat o decizie categorică când a văzut că echipa sa a fost egalată pe final de meci, după un avantaj de 3 goluri pe tabelă: a părăsit stadionul. Ulterior, finanțatorul moldovenilor a anunțat plecarea lui Marius Croitoru.

Valeriu Iftime a anunțat cine vine la FC Botoșani în locul lui Marius Croitoru

Seria nefastă de rezultate care a continuat și prin remiza acasă cu FC Voluntari l-a convins pe Valeriu Iftime să renunțe la serviciile lui Marius Croitoru, căruia . „Sunt evenimente care trebuie tratate fiecare cu importanța lor. Aici sunt președinte la Consiliul Județean și am venit când am putut pentru a da bună ziua oamenilor cu tot respectul. Și dincolo, aveam chiar mai multe discuții, am vorbit și în vestiar am vorbit cu băieții ăștia, credeam că au ieșit din pasa asta proastă. Până la urmă, să știți că aveam așa o inimă foarte ruptă dimineață pentru Croitoru. Va trebui să-l schimbăm acum nu cred că mai pot să-l țin”, a declarat Valeriu Iftime, finanțator FC Botoșani, conform

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Acum, favorit să preia echipa moldavă, conform spuselor finanțatorului acesteia, este un tehnician de origine spaniolă. În primăvara acestui an, moldovenii au negociat cu ibericul Otger Canals: „Avem o variantă, sunt mai multe. Aducem un antrenor străin, spaniol. Trebuie să vină. La 3-0 am jucat… Nu ştiu dacă a schimbat prost, nu mai contează. Nu cred că îi mai scoate cineva din letargia, din frica asta. Că noi aveam 3-0, dar ei dominau cumva, știți? Adică, în fine, asta e.”, a mai spus Valeriu Iftime, conform sursei precizate. Acesta a fost cel de-al 3-lea mandat al lui Marius Croitoru pe banca lui FC Botoșani.

Valeriu Iftime, decizie categorică după FC Botoșani – FC Voluntari 3-3

Start dificil de retur pentru FC Botoșani. Trupa lui Marius Croitoru a avut 3-0 mai bine de o oră în confruntarea de pe teren propriu cu FC Voluntari. Ilfovenii au revenit și au reușit să stabilească scorul final de 3-3, plecând cu un punct din această deplasare. La meci a fost prezent și Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru FANATIK. Conform jurnalistului local , omul de afaceri a decis să nu rămână până la fluierul final.

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Mai exact, finanțatorul lui FC Botoșani a ales să asiste la partidă, deși vineri seară era programat și un eveniment organizat de Camera de Comerț. Iftime a avut ce să vadă, întrucât echipa lui a condus cu 3-0 până în minutul 65. Ulterior, în 10 minute, FC Voluntari a marcat de 3 ori la rândul său și a produs șocul. , semn clar al nemulțumirii față de cum a fost gestionat avantajul ce putea aduce toate cele 3 puncte.

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Marius Croitoru, șocat total după FC Botoșani – FC Voluntari 3-3

FC Botoșani are 5 meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga României la momentul actual. Marius Croitoru a fost bulversat după fluierul final, negăsind o explicație concretă pentru care echipa lui a cedat ireversibil în repriza secundă cu FC Voluntari: „În 10 minute să se schimbe total jocul n-am mai păţit. Să ai o cădere inexplicabilă… mi-e greu să găsesc cuvintele. Nu-mi vine să cred cum am luat trei goluri în 10 minute, într-un meci controlat până în minutul 60”.

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Tehnicianul nu a vrut să numească vinovați, vizibil încărcat de tensiune și numeroase gânduri în urma scorului înregistrat: „Nu nominalizez acum, că nu am de ce. Dacă aş intra acum şi aş vrea să vorbesc, cred că spun lucruri care nu-şi au locul. Poate momentul este, dar mă abţin. Ai 3-0 din trei acţiuni pe fotbal, 3-0 pe fotbal şi o ocazie mare înainte de pauză. Nu faptul că am dat trei goluri mă îngrijorează, ci lipsa de concentrare 10 minute”, a mai spus antrenorul român. După 16 runde scurse din acest sezon din SuperLiga, FC Botoșani se află pe locul 12, cu 16 puncte.