Valeriu Iftime i-a zis lui Gigi Becali ce să facă după Botoșani – FCSB 3-1: „100% el e de vină! L-a călcat în picioare prea mult”

Moldovenii au obținut toate cele trei puncte din duelul cu campioana, iar patronul lui FC Botoșani insistă asupra sfatului pe care i l-a dat în repetate rânduri lui Gigi Becali în ultimele zile.

Valeriu Iftime are soluția perfectă pentru Gigi Becali: „Dacă nu face asta, trăiește într-un univers paralel”

FC Botoșani a învins-o pe FCSB și a urcat până pe locul 2 în clasament. Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, este de părere că „roș-albaștrii” trebuie să-și schimbe antrenorul și și-a exprimat această opinie de mai multe ori în ultimele zile:

„Dacă domnul Becali nu schimbă antrenorul, trăiește într-un univers paralel. 100% antrenorul e de vină. A pierdut totul. L-a călcat prea în picioare pe omul ăsta și a acceptat. A pierdut echipa, tot.

Cred că patronul s-a trezit în seara asta. Botoșaniul l-a bătut bine, cu fotbal cu tot. Dacă vor mai mult au nevoie de mai mult. Nimeni nu i-a bătut în stilul ăsta. Și FC Argeș i-a bătut, dar cu noroc.

O echipă în deringoladă cum e FCSB se face doar cu o restartare, iar restartarea se dă doar cu schimbarea antrenorului. Eu cred că Elias Charalambous e un antrenor bun, dar l-a călcat în picioare prea mult”, a declarat Valeriu Iftime la .

Ce a spus Elias Charalambous în legătură cu demisia de la FCSB după înfrângerea de la Botoșani

Antrenorul cipriot ce a câștigat ultimele două titluri de campion în SuperLiga României alături de FCSB La flash-interviu, Elias Charalambous a vorbit despre presiunea de pe umerii săi după această treime de campionat ratată:

„Postul meu e în pericol în fiecare zi, dar nu mă gândesc la asta. Nu simt neapărat presiune, face parte din slujba unui antrenor. Antrenorul e în pericol din prima, până în ultima zi a sezonului. Asta e meseria noastră. Încerc să fac totul bine, uneori lucrurile ne ies, uneori nu”, a explicat Elias Charalambous.