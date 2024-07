Valeriu Iftime îl trage de urechi pe Bogdan Andone, după suspendarea record și după ultimele evenimente de la FC Botoșani: ”Să nu se mai repete”

Tehnicianul formației FC Botoșani a făcut o adevărată criză de nervi și i-a înjurat pe arbitri în timpul meciului pierdut cu Oțelul Galați, scor 2-3, și .

Valeriu Iftime ar fi vrut o suspendare mai mică pentru Bogdan Andone

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime, a ținut să precizeze că Bogdan Andone și-a învățat lecția și crede că cele 4 etape de suspendare sunt multe.

”Acolo nu era Bogdan Andone, era altcineva cred. El este un tip simpatic care merită prețuit și pus la rană, dar acolo nu știu cine a fost. Am văzut și eu un personaj urât, dar nu mai comentăm pentru că sunt convins că-l doare și acum.

Regretă toate chestiile astea și cred că e bine să închidem subiectul, pentru că un om ca el învață mai mult decât dintr-o singură frază, decât dintr-o discuție săptămânală de acest gen. Nu am avut nicio discuție cu el după aceea, îmi era mie rușine de rușinea lui.

Am ajuns și la subiectul ăsta la vreo 3 zile, dar nu am spus ce rău a fost, ci ce facem mai departe, pentru că e important ce e de aici încolo. Acum a primit o pedeapsă, mică, mare, nu ai ce să faci. Mă gândeam că la cât era de în afara regulamentului să nu-l execute și mai tare, dar și 4 etape sunt multe”, a declarat Iftime.

Va face apel la suspendarea lui Bogdan Andone

Finanțatorul formației din nordul Moldovei este de părere că tot ce s-a întâmplat cu Bogdan Andone a fost doar un accident și a anunțat că va face apel pentru a i se reduce suspendarea.

”Un om ca el învață și e clar că Bogdan nu va mai face asta niciodată. Dar dacă va mai face ar însemna că e o problemă de altă natură, nu de comportament. E păcat ca o echipă să nu aibă antrenorul pe bancă 4 etape. O echipă fără antrenor pe bancă suferă. Credeam că 2 etape este suficient.

Această pedeapsă este ca să nu mai facă, dar lui Bogdan îi arăți filmul ăla și nu-i mai trebuie nimic, nicio suspendare. Nici dacă îi rupi carnetul de antrenor nu-l doare mai tare decât dacă vede filmul ăla. De asta cred că e prea mult.

Vorbesc din perspectiva unui om care nu vrea să câștige ceva, dar trebuie să înțelegem că toți greșim, toți ne putem corecta și cel mai important să nu mai repetăm greșelile. Niciodată un asemenea gest violent nu trebuie judecat, cercetat. E clar că e accident și toți putem avea accidente în viață.

De ce să sufere echipa pentru unul care a învățat lecția? Faptul că nu e pe bancă nu câștigă nimic nici federația, nici noi, nici el și nici spectacolul sportiv în final. De asta și fac recurs, pentru că 2 etape sunt suficiente”, a spus Iftime, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce așteptări are de la noul sezon

”Fotbalistic am arătat foarte bine în prima etapă, am întâlnit Oțelul, o echipă foarte bună. Am avut 2-1, puteam să facem 3-1, totul părea ok, dar au fost două greșeli inexplicabile. Dacă Bogdan nu se enerva și nu trăgeam de timp și nu stricam partida la nivel de construcție puteam să scoatem un egal.

Nu a fost fault acolo unde s-a enervat Bogdan, dar a fost un alt fault în careu în care dacă arbitrul nu era insultat mai devreme ar fi putut să dea penalty. Criticați-l pe Bogdan că o echipă ia două goluri identice din fază fixă.

Am luat două goluri de fraieri și am pierdut meciul. Chiar și așa, echipa este mai matură. Bogdan este mult mai așezat decât anul trecut și nu cred că vom mai avea problemele acelea cu retrogradarea.

La Iași va fi un meci greu, pentru că sunt două echipe care au rivalități, care au aceeași valoare. Poli Iași nu mai e o echipă care ne subordonează așa cum era acum 10 ani, când era Andrei Cristea și ne bătea singur. Norocul nostru că s-a retras și el. Obiectivul în acest sezon este să nu mai fie ca în sezonul trecut”, a mai afirmat Valeriu Iftime, la FANATIK SUPERLIGA.

