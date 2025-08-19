Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Valeriu Iftime îl urechează pe Leo Grozavu după CFR Cluj – Botoşani 3-3: “La pauză a intrat cu fotbaliştii! Ține pe bancă jucători plătiţi cu 8000 de euro!”

Valeriu Iftime a recunoscut că echipa sa a obținut un egal norocos pe terenul celor de la CFR Cluj. Patronul lui FC Botoșani a vorbit și despre deciziile tehnicianului Leo Grozavu.
19.08.2025 | 17:07
Patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime, a analizat remiza spectaculoasă dintre echipa sa și CFR Cluj, 3-3. FOTO: colaj Fanatik

FC Botoșani a profitat de toate oportunitățile în meciul de la Cluj contra lui CFR și a obținut o remiză, 3-3, deși gazdele au dominat autoritar jocul, având nu mai puțin de 15 șuturi pe poartă. Patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime, a analizat acest duel.

Valeriu Iftime a tras concluziile după CFR Cluj – FC Botoșani 3-3

Mykola Kovtalyuk, Riad Suta și Sebastian Mailat au punctat pentru FC Botoșani în remiza de pe terenul lui CFR Cluj, însă eroul partidei a fost portarul Ioannis Anestis, care a avut 12 intervenții în fața jucătorilor lui Dan Petrescu.

Valeriu Iftime a recunoscut că rezultatul a fost norocos pentru echipa sa, care a profitat de erorile portarului advers, însă omul de afaceri l-a „înțepat” și pe antrenorul Leo Grozavu. „Dacă era 4-0 în prima repriză, nu se mira nimeni, nici dacă era 8-3 pentru ei. Eu cred că a fost un meci slab făcut de echipa noastră, dar de această dată Dumnezeu e aproape de noi și am avut mare noroc.

Am avut un portar senzațional, al nostru, și un portar foarte slab, al lor. Norocul nostru că la pauză Leo a intrat cu fotbaliști și a lăsat calculele acestea ingenioase ale antrenorilor, care anunță, se uită, se gândesc cum fac ei politica și strategia.

Eu am fotbaliști de 7.000 – 10.000 de euro pe care îi țin pe tușă, ceea ce nu e deloc igienic ca management. Mă gândesc la Mitrov, Mailat. (n.r. la Ongenda) De Ongenda nici nu mai vorbesc, Ongenda e numărul 1 la mine și el știe să joace fotbal, e un fotbalist foarte bun, doar trebuie convertit, trebuie lămurit.

El joacă din plăcere fotbal, e un lucru foarte rar. Iar noi, când avem un astfel de fotbalist, îl tratăm ca pe o floare rară, care îți înfrumusețează casa”, a transmis Valeriu Iftime la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Îl pierde FC Botoșani pe Ioannis Anestis?

Goalkeeper-ul grec Ioannis Anestis are un start bun de sezon la FC Botoșani, iar prestațiile sale l-au pus pe radarul unor alte grupări din Superligă. „Meciul a fost slab, am fost norocoși, nu poți să crezi că un portar cu trei fotbaliști…

Eu, cu încă doi grași ca mine, îi dau gol lui Anestis. Louis Munteanu și încă doi fotbaliști, să-i prostească pe toți trei… nu merge, chiar dacă e foarte bun. Deci e clar că am avut noroc acolo. Dar, dacă dădeau un gol, mai dădeam și noi unul. 

Eu, dacă aș fi la o echipă care participă în cupele europene, m-aș uita la Anestis. Într-adevăr, el e prea bun pentru… Are și un CV bun. Fotbaliștii la 34 de ani sunt în formă maximă. Anestis este printre cei mai buni portari din România în momentul de față. O să vedem dacă aceste lucruri se confirmă, eu cred că se vor confirma”, a declarat Valeriu Iftime în exclusivitate pentru FANATIK.

Atacă FC Botoșani play-off-ul în acest sezon?

După primele șase runde, FC Botoșani se află pe poziția a șasea a clasamentului, loc de play-off. Valeriu Iftime a vorbit despre obiectivele echipei din acest sezon. „Să fim serioși, sigur că vreau play-off, dar ca să vrei play-off, trebuie să ai ceva de arătat.

În acest moment nu mă gândesc la asta. Am trei ani de zile de când am ‘șters’ ultimul loc din clasament. Timp de trei ani de zile am fost acolo, 14-15-16. Acum, jucăm puțin mai bine. Nu pot decât să sper că echipa asta poate juca fotbal și să facem o figură frumoasă în prima ligă. O să vedem după 15 etape dacă putem avea pretenții de play-off”, a afirmat patronul lui FC Botoșani.

