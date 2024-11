Botoșani dă semne de viață după . s-a impus cu scorul de 1-0 și a ajuns la cota 16 în actuala ediție a SuperLigii. A fost a patra victorie a moldovenilor din acest sezon.

Valeriu Iftime, în al nouălea cer după ce l-a învins pe Gigi Becali: „Dumnezeu a făcut dreptate! Băiatul ăla al meu nu mai dă gol de acolo nici în 20.000 de ani”

FC Botoșani a scris istorie joi, reușind să obțină prima victorie din istorie pe teren propriu în fața celor de la FCSB. din lovitură liberă a adus a patra victorie pentru echipa antrenată de Liviu Ciobotariu.

ADVERTISEMENT

În exclusivitate pentru FANATIK, , patronul celor de la FC Botoșani, în cazul unei victorii cu campioana FCSB. Gigi Becali cu privire la acest lucru și a stârnit hohote de râs la FANATIK SUPERLIGA.

Concret, Iftime va trebuie să achite 7.500 de lei de jucător pentru victoria obținută de aceștia în duelul cu FCSB, iar finanțatorul este în al nouălea cer după ce echipa sa a scris istorie în SuperLiga României.

ADVERTISEMENT

„Era o ușurare, odată că ne-au bătut continuu, numai că acest rezultat de aseară, în afară de faptul că am jucat bine și am arătat ca o ehipă care se poate bate să rămână în SuperLigă, am doborât mai multe recorduri, nu am câștigat niciodată la Botoșani.

Pot opri cât de cât gura păcătoșilor care spun continuu că eu sunt într-o relație cu Gigi Becali, ceea ce e o prostie fără capăt. Dumnezeu a făcut dreptate. Domnul Becali, prin trufia dânsului că ne bate continuu și își pusese trei puncte în portofoliu, uite că nu e așa”, a început Valeriu Iftime.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime: „Am arătat aseară că fotbalul are ceva spectaculos și că te ține cu inima în pioneze până în ultima secundă”

„Fotbalul este extraordinar de frumos pentru că este imprevizibil, pentru că aseară a fost un meci cu 7.000 de oameni în tribune care chiar au plecat fericiți. Hai să fim serioși, este lucrare sfântă. Nu mai dă băiatul ăsta al meu gol din poziția nici în 20.000 de ani și în ultima secundă.

Dumnezeu pedepsește trufia. El are ceva spectaculos în el (n. r. Gigi Becali), nu se laudă așa de tare, dar am văzut domnul Șumudică cum nu mai putea să încapă de noi și povestea că o să ne bată, că are 3 puncte la Botoșani, că FCSB are deja 3 puncte la noi că știe el.

ADVERTISEMENT

Gândește-te că aici sunt niște copii, niște fotbaliști adevărați, toți vor să câștige. De data asta am arătat că toți strâmbii care vorbesc neadevăruri despre noi și FCSB nu au dreptate. I-am și spus domnului Becali să nu mai spună că ne bat, am arătat aseară că fotbalul are ceva spectaculos și că te ține cu inima în pioneze până în ultima secundă.

Și ca să vedeți că este împotriva domnului Becali, i-am dat și în ultima secundă gol și gol imposibil”, a declarat Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.