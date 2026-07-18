Valeriu Iftime, intervenție în forță după ce Marius Croitoru și-a înjurat jucătorii de la Botoșani: „Să-și controleze limbajul”

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Marius Croitoru (45 de ani) a avut un derapaj întâlnit mai rar pe terenurile de fotbal. La finalul meciului din prima etapă a SuperLigii, Gestul tehnicianului a fost taxat imediat de patronul echipei, Valeriu Iftime.

Reacția lui Valeriu Iftime, după ce Marius Croitoru a înjurat jucătorii de la Botoșani

Valeriu Iftime a făcut haz de necaz după derapajul lui Marius Croitoru de la finalul meciului FC Voluntari – FC Botoșani 2-2. Patronul moldovenilor l-a comparat pe tehnician cu Thomas Tuchel, selecționerul naționalei Angliei. Totuși, Iftime a transmis că va discuta de urgență cu Marius Croitoru, deoarece nu este de acord cu limbajul pe care Croitoru îl are inclusiv la antrenamente, nu doar la meciuri.

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„Am luat un punct în deplasare, dar parcă în a doua repriză Croitoru al meu s-a transformat în Tuchel ăla de la Anglia. S-a speriat de meci și ne-am aglomerat cu fundași centrali, mijlocași centrali, la fel ca jocul englezilor din fața argentinienilor. Dar totuși, mi se pare că Marius Croitoru s-a speriat nu o dată…de zece ori mai rău ca Tuchel.

Nu pot să vă spun acum ce obiectiv îi voi pune lui Marius Croitoru, eu vreau play-off, asta e clar, dar vreau să mai aștept vreo trei-patru meciuri și apoi voi spune. Eu sunt realist. După venirea lui Marius Croitoru s-au reglat lucrurile în jocurile de acasă, dar în deplasare nu îmi place ce văd. Și după venirea sa, dar văd că și acum că nu prea jucăm mai nimic în deplasare. Zici că ne speriem de bombe, chiar nu îmi dau seama ce naiba ce se întâmplă. Nici pe Hervin Ongenda nu prea îl văd în formă. Iar la Markovic îmi devin clare unele lucruri”, a declarat Valeriu Iftime, conform

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„El își poate transforma unii jucători în dușmani”

Valeriu Iftime a continuat criticile la adresa lui Marius Croitoru. „Sunt convins că o să mă întrebați și despre limbajul lui Croitoru, nu? O să vă scutesc eu de întrebarea asta și o să vă spun clar că eu nu sunt de acord cu un astfel de limbaj. Și pe la antrenamente Marius tot cam așa se comportă și nu e deloc în regulă. El își poate transforma unii jucători în dușmani și nu e bine deloc pentru noi toți cei de la Botoșani acest lucru. Trebuie toți să fim uniți pentru binele echipei, nu dușmani între noi.

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Nu doresc, Doamne ferește!, ca la un moment dat totul să se transforme într-un comportament mai bărbătesc acolo între ei. Din acest motiv voi pune mâna pe telefon și îl voi suna pe Marius ca să discut cu el și să îl mai temperez. Noi toți îl știm pe Marius, că pune mult suflet în tot ceea ce face, dar e mult mai indicat să își controleze limbajul”, a mai spus boss-ul lui FC Botoșani.