El este investitorul anului în fotbalul românesc. I-a învins pe Gigi Becali și Dan Șucu la Super Gala Fanatik 2025

ADVERTISEMENT

Fără doar și poate că FC Botoșani este marea surpriză a actualului sezon din SuperLiga, iar o mare parte din merite sunt și ale lui Valeriu Iftime. A făcut câteva mutări inteligente și pentru asta a fost desemnat investitorul anului la Super Gala Fanatik 2025.

Valeriu Iftime, Investitorul Anului la FANATIK 2025

Când trebuie să te lupți cu patroni extrem de bogați precum Gigi Becali, Dan Șucu, Mihai Rotaru sau Neluțu Varga, este nu greu, ci foarte greu să realizezi ceva important cu o formație mică din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Doar că, ambițios cum îl știe toată lumea, Valeriu Iftime a reușit să construiască la FC Botoșani o echipă care a dat toate calculele peste cap în acest sezon. Și pentru asta, omul de afaceri din nordul Moldovei a primit premiul pentru investitorul anului la Super Gala Fanatik 2025.

Cum a ridicat-o pe FC Botoșani în ultimul sezon

În ultimii ani, sub atenta conducere a lui Valeriu Iftime, FC Botoșani a fost o formație fără prea mari pretenții. Balansa undeva la mijlocul clasamentului, uneori bătând la porțile play-off-ului, alteori coborând periculos de mult spre zona minată a retrogradării.

ADVERTISEMENT

Însă, mutarea de geniu a patronului a venit la începutul acestui an. Într-un moment în care echipa se afla în coada clasamentului și toată lumea îi cânta prohodul, omul de afaceri a decis să facă o mișcare curajoasă. A decis să se despartă de antrenorul Liviu Cobotariu și .

ADVERTISEMENT

Noul tehnician a venit cu un suflu nou și a salvat echipa de la retrogradare. Dar nu a fost totul, pentru că Grozavu a vrut mai mult de la jucătorii săi. Le-a schimbat mentalitatea că joacă la o formație mică de provincie, le-a insuflat încredere și așa a reușit să o ducă pe FC Botoșani în fruntea clasamentului la finalul sezonului regulat.

Investițiile care i-au adus premiul

Valeriu Iftime este un patron căruia nu-i place să epateze și care știe că FC Botoșani nu are forța financiară pentru a se bate cu marile forțe ale SuperLigii. Însă, este în același timp un foarte bun strateg și un om care a știut să-și aducă alături oameni competenți.

ADVERTISEMENT

Iar toate aceste lucruri au început să dea roade din vară încoace. Botoșani a avut o campanie de transferuri în care a adus doar jucători liberi de contract, dar a știut să-i aleagă pe cei care se pliază pe jocul gândit de Leo Grozavu.

, luat după ce Sepsi a retrogradat în Liga 2, și care în scurt timp a devenit vedeta echipei. Iar lui i se alătură și alți jucători care au reușit la Botoșani după transferurile din vară, iar aici se încadrează perfect veteranul Mihai Bordeianu și atacantul ucrainean Mykola Kovtalyuk.

Reacția lui Iftime la trofeu

„Nu știu dacă am emoții că am primit acest premiu, că sunt atâția oameni minunați în această sală în fața cărora mă înclin. Pentru că dacă am învățat ceva în fotbal sau în sport e că am învățat să respect oamenii. Pentru că ceea ce faceți dumneavostră, de la copii care joacă fotbal, la antrenori, la toți oamenii de sport, faceți în așa fel ca cel mai mare spectacol mondial, fotbalul, să trăiască.

Iar fără fotbal rămân la convingerea că lumea ar fi mai tristă. Emoții vin pentru că în 3 ore și jumătate o să jucăm la Botoșani. Aș vrea să schimbăm clasamentul portarilor. Să fie Anestis pe locul 1 și Aioani pe locul 2”, a declarat Valeriu Iftime.

Pe ce loc e FC Botoșani

În ziua în care Valeriu Iftime a primit premiul pentru „Investitorul anului”, echipa sa, FC Botoșani are derby de clasament cu Rapid. Moldovenii sunt pe locul 2, cu 36 de puncte, cu două mai puține decât gruparea de sub Podul Grant. FC Botoșani – Rapid e programat luni, 8 decembrie, de la ora 20:30.

„Ce e frumos în fotbal e ca totul e posibil. Dacă o echipă mică de la Botoșani, cu un tip de respect și cu organizare reușește, atunci și o echipă ca FCSB poate să reușească să intre în play-off. Vă mulțumesc frumos!”, a adăugat „Investitorul anului 2025”.