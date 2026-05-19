Valeriu Iftime, ironie pentru fotbaliștii de la FCSB înainte de baraj: „Sunt lăutari!”

FCSB se va duela cu FC Botoșani în meciul care va decide echipa pe care Dinamo o va înfrunta în finala barajului pentru Conference League. Valeriu Iftime, acționarul majoritar al clubului din nordul Moldovei, i-a înțepat pe adversari înaintea partidei directe. Duelul va avea loc duminică, 24 mai, de la ora 20:30. Partida se va juca pe Ghencea.

Ironii fără milă la adresa lui Gigi Becali înainte de barajul pentru Conference League

Deși FCSB a ratat prezența în play-off și nici măcar nu a câștigat play-out-ul, încă are o șansă să reprezinte România în sezonul următor, în preliminariile Conference League. Pentru asta însă, jucătorii lui Marius Baciu trebuie

i din semifinala barajului. Totuși, echipa din Moldova a făcut un sezon foarte bun, iar fanii speră ca favoriții lor să producă o nouă surpriză colosală și să îi scoată pe roș-albaștri din drumul către Conference League.

Valeriu Iftime a făcut praf jocul FCSB înaintea duelului decisiv: „Nu au dirijor!”

este extrem de încrezător înaintea meciului cu FCSB. Omul de afaceri este conștient că roș-albaștrii pleacă favoriți, însă spune că formația din Capitală nu produce un fotbal extrem de spectaculos. Mai mult, i-a ironizat pe jucătorii lui Gigi Becali.

„Gigi Becali mă poate scoate la baraj pentru că are fotbaliști buni. Dar ei sunt lăutari acum, joacă fiecare după ureche. Nu au un dirijor să cânte Enescu, dacă bagă o lăutărească mă poate scoate (n.r. râde). Am mare încredere că putem să le facem viață grea și să îi batem. Dar depinde de foarte mulți factori. Noi am dormit, am jucat prost multe meciuri. Uitați că UTA e în fața lor”, a declarat Valeriu Iftime, în direct la