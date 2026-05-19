Sport

Valeriu Iftime, ironie pentru fotbaliștii de la FCSB înainte de baraj: „Sunt lăutari!”

Valeriu Iftime a lansat un atac ironic la adresa celor de la FCSB înaintea semifinalei barajului pentru Conference League. Patronul lui FC Botoșani crede că moldovenii pot produce surpriza.
Alex Bodnariu
19.05.2026 | 21:04
Valeriu Iftime ironie pentru fotbalistii de la FCSB inainte de baraj Sunt lautari
ULTIMA ORĂ
Ironii fără milă la adresa lui Gigi Becali înainte de barajul pentru Conference League
ADVERTISEMENT

FCSB se va duela cu FC Botoșani în meciul care va decide echipa pe care Dinamo o va înfrunta în finala barajului pentru Conference League. Valeriu Iftime, acționarul majoritar al clubului din nordul Moldovei, i-a înțepat pe adversari înaintea partidei directe. Duelul va avea loc duminică, 24 mai, de la ora 20:30. Partida se va juca pe Ghencea.

Ironii fără milă la adresa lui Gigi Becali înainte de barajul pentru Conference League

Deși FCSB a ratat prezența în play-off și nici măcar nu a câștigat play-out-ul, încă are o șansă să reprezinte România în sezonul următor, în preliminariile Conference League. Pentru asta însă, jucătorii lui Marius Baciu trebuie să treacă de FC Botoșani și apoi de Dinamo, în baraj.

ADVERTISEMENT

FCSB pleacă cu prima șansă în duelul cu FC Botoșani din semifinala barajului. Totuși, echipa din Moldova a făcut un sezon foarte bun, iar fanii speră ca favoriții lor să producă o nouă surpriză colosală și să îi scoată pe roș-albaștri din drumul către Conference League.

Valeriu Iftime a făcut praf jocul FCSB înaintea duelului decisiv: „Nu au dirijor!”

Valeriu Iftime, acționarul majoritar al celor de la FC Botoșani, este extrem de încrezător înaintea meciului cu FCSB. Omul de afaceri este conștient că roș-albaștrii pleacă favoriți, însă spune că formația din Capitală nu produce un fotbal extrem de spectaculos. Mai mult, i-a ironizat pe jucătorii lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta”...
Digi24.ro
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI

„Gigi Becali mă poate scoate la baraj pentru că are fotbaliști buni. Dar ei sunt lăutari acum, joacă fiecare după ureche. Nu au un dirijor să cânte Enescu, dacă bagă o lăutărească mă poate scoate (n.r. râde). Am mare încredere că putem să le facem viață grea și să îi batem. Dar depinde de foarte mulți factori. Noi am dormit, am jucat prost multe meciuri. Uitați că UTA e în fața lor”, a declarat Valeriu Iftime, în direct la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat...
Digisport.ro
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Adrian Mihalcea, mesaj pentru oamenii de afaceri din Arad și autorități după ce...
Fanatik
Adrian Mihalcea, mesaj pentru oamenii de afaceri din Arad și autorități după ce a câștigat play-out-ul în fața lui FCSB: „Nu se poate face performanță fără bani!”
Marius Baciu, dezvăluiri despre neogicierile cu Gigi Becali: „A fost foarte supărat pe...
Fanatik
Marius Baciu, dezvăluiri despre neogicierile cu Gigi Becali: „A fost foarte supărat pe mine!”
Legenda Craiovei Maxima, impresionată de „lei”: „Dacă jucăm așa, multe echipe din Europa...
Fanatik
Legenda Craiovei Maxima, impresionată de „lei”: „Dacă jucăm așa, multe echipe din Europa nu o să ne stea în cale!”. Care e cel mai important jucător al Universității
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Andrei Nicolescu, ”curentat” în direct: 'Nicoleto, nu ai creier! Șterge-te la gură când...
iamsport.ro
Andrei Nicolescu, ”curentat” în direct: 'Nicoleto, nu ai creier! Șterge-te la gură când vorbești de noi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!