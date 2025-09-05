Valeriu Iftime își amenință rivalele din SuperLiga: „Mă bat la play-off cu Hagi… Cu echipe de astea, de doi bani!”

După ce în ultimele sezoane a suferit, FC Botoșani are un început foarte bun de stagiune. După 8 etape, moldovenii sunt pe locul 5 în clasament, cu 13 puncte acumulate, ultimul fiind adus după remiza cu Universitatea Craiova. Ce spune Valeriu Iftime despre echipa sa.

Valeriu Iftime își amenință rivalele din SuperLiga

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, . Întrebat de lupta la play-off, omul de afaceri a transmis că duelul nu e cu Gigi Becali, ci cu

„Eu spun că e bine că am făcut 1-1 cu Craiova. Am văzut o echipă bună a Craiovei. Știam că este o echipă bună și asta vine mult de la Mirel Rădoi și de la organizarea lor. Pare că au un lot mai bun ca niciodată. Au rezultate, sunt primii în clasament. Recunosc că o echipă trebuie să aibă și un portar bun, noi îl avem.

Puteau câștiga, dar nimic nu este scris în fotbal. De asta este frumos, că este imprevizibil. Eu spun că un rezultat de egalitate, după aspectul jocului, este ok pentru Botoșani și ar trebui să fie ok și pentru Craiova.

„Nu cu Gigi Becali mă lupt la play-off, ci cu Gică Hagi”

Ne așteptam să egalăm după ce au condus cu 1-0. Am vorbit cu Leo și cu băieții înainte de meci la telefon. Simți când o echipă crede și nu o spune doar din gură. Echipa credea că poate mai mult. În momentul acesta, așa cum suntem noi, cu un portar și Ongenda în formă, cred că putem emite pretenții de a marca gol la oricare echipă.

(n.r. – Pretenții și de play-off?) Încă nu, încă nu pot să mă hazardez. Evident că aș vrea în play-off, dar este prea devreme. Ceea ce pot spune acum este că am o echipă într-o formă foarte bună. Cu echipa asta pe care o avem și cu Leo Grozavu, am toate speranțele că se vor petrece lucruri serioase la Botoșani.

(n.r. – Cum ar fi să vă luptați la un loc de play-off cu Gigi Becali?) Așa aș vrea eu (râde)! Nu cu domnul Becali mă lupt eu la play-off, ci cu Hagi… Ne luptăm noi, care avem echipe de doi bani. Nu cred că va avea vreodată probleme FCSB-ul cu play-off-ul”, a declarat Valeriu Iftime.