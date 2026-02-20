Valeriu Iftime l-a făcut praf după FC Botoșani – U Cluj 1-3: „Parcă băuse două sticle de whisky”. Cum a comentat situația de la club: „La sărac îi ia vântul țigla de pe casă”

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime era extrem de încrezător în urmă cu câteva luni, atunci când FC Botoșani se bătea pentru locurile de podium și chiar termina turul de campionat pe prima poziție. Cu o singură victorie în ultimele zece meciuri, moldovenii sunt aproape siguri de play-out și doar o minune îi mai poate face să prindă un loc între primele șase echipe.

Ce a spus Valeriu Iftime despre situația de la FC Botoșani după o nouă înfrângere

FC Botoșani a fost o adevărată surpriză în turul de campionat, când a reușit rezultate uimitoare împotriva celor mai bune echipe din SuperLiga României. Elevii lui Leo Grozavu au adunat chiar o serie de șase victorii consecutive, împotriva unor echipe precum FCSB, UTA sau U Cluj.

În prezent, cu doar două etape înainte de final, FC Botoșani este într-o criză cumplită de formă și a adunat doar șase puncte din ultimele zece meciuri. Valeriu Iftime a părut complet deznădăjduit după o nouă înfrângere în campionat:

„Cred că a avut dreptate (n.r. despre declarația lui Mitrov). Nu știu exact ce este… nu aș vrea să-l descifrez pe el. A jucat bine astăzi. Mai și ratezi, așa e…. la sărac îi ia vântul țigla de pe casă. Miron a gafat și s-a dat totul peste cap.

E clar că mai sunt speranțe cât un bob de măzare. De la ce am plecat și unde am ajuns… nu e bine. Sunt prostii… Nu știu ce să spun, e trist, e dezamăgitor. E clar că e o atmosferă încărcată, dar cred că poate Leo (n.r. Grozavu) să reconstruiască ceva. Nu am chiar mintea lui Mitrov, dar una peste alta te gândești și la ce a fost la Sepsi. Nu sunt așa de panicat, nu am jucat așa de prost astăzi”, a declarat Valeriu Iftime, conform

Valeriu Iftime l-a făcut praf pe Andrei Miron după FC Botoșani – U Cluj 1-3

Andrei Miron a fost una dintre verigile slabe ale lui FC Botoșani din meciul cu U Cluj, însă niciunul dintre fotbaliștii moldveni nu s-a ridicat la un nivel foarte bun. Stoperul veteran a intrat în gura patronului la finalul partidei, care îl acuză că a jucat extrem de slab după ce și-a văzut interesul de a-și prelungi contractul:

„Am fost o echipă slabă în apărare, naivă. Miron a jucat de zici că era căpitan de vas după ce a băut două sticle de whisky. Ăsta a fost fundașul nostru central, din păcate. După ce a semnat contractul, a început să joace prost. Nu știu ce să mai spun”, a mai spus patronul lui FC Botoșani.

FC Botoșani, șanse minime la play-off. Pe cine întâlnește în ultimele două etape

FC Botoșani mai are șanse doar teoretice pentru a se califica în play-off. Cu 42 de puncte adunate, moldovenii pot spera doar să obțină șase puncte din ultimele două partide, însă nici așa nu pot fi siguri de o poziție în primele șase echipe.

În teorie, elevii lui Leo Grozavu au două meciuri facile în finalul sezonului regulat, cu două echipe ce se află în subsolul clasamentului. Mai întâi, FC Botoșani va întâlni FC Hermannstadt, iar în ultima etapă va primi pe teren propriu pe Petrolul Ploiești, care este prima echipă deasupra locurilor de baraj.