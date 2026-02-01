Sport

Valeriu Iftime, mesaj războinic pentru Gigi Becali: „Mă distrez cu FCSB!”

Valeriu Iftime a lansat un mesaj războinic către Gigi Becali. Ce a declarat patronul de la FC Botoșani despre partida cu FCSB din etapa 25 din SuperLiga României.
Iulian Stoica
01.02.2026 | 13:03
Valeriu Iftime, mesaj pentru Gigi Becali înainte de FCSB - FC Botoșani Foto: colaj Fanatik
FCSB așteaptă vizita lui FC Botoșani în etapa 25 din SuperLiga. Campioana en-titre are nevoie de victorii pentru a accede în play-off, însă patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, nu se teme de duelul cu roș-albaștrii și a lansat un mesaj războinic pentru Gigi Becali.

Valeriu Iftime, mesaj războinic pentru Gigi Becali înainte de FCSB – FC Botoșani

Deși a condus preț de mai multe etape ierarhia, FC Botoșani a cunoscut o scădere semnificativă de formă în 2026. Cu 38 de puncte acumulate, moldovenii se duelează cu Oțelul Galați în etapa 24, ca mai apoi să o întâlnească pe FCSB.

Campioana en-titre se află într-o situație dificilă. Proaspăt eliminată din Europa League, FCSB își dozează toate resursele pentru intrarea în play-off. Roș-albaștrii ocupă treapta 11 după 23 de etape, cu 31 de puncte acumulate.

Întrebat despre duelul cu FCSB din etapa 25, Valeriu Iftime a transmis că nu are nicio emoție, iar formația sa „se va distra” cu formația patronată de Gigi Becali. Conducătorul de la FC Botoșani susține că partida cu Oțelul, din etapa 24, este mult mai importantă.

„Ne distrăm cu FCSB-ul vă spun eu. Dacă bat Galațiul nu am nicio treabă cu FCSB”, a declarat Valeriu Iftime pentru Digi Sport.

João Paulo, dorit de Gigi Becali la FCSB

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că João Paulo, mijlocaș de la Oțelul Galați, este dorit de Gigi Becali. Dacă mutarea se va realiza, FCSB ar bifa al treilea transfer din actualul mercato, după Andre Duarte și Ofri Arad.

Aflată într-o situație dificilă, FCSB are nevoie de cel puțin cinci victorii în cele șapte etape rămase pentru a ocupa un loc de play-off. Lupta este crâncenă, atât UTA, cât și U Cluj câștigându-și duelurile din etapa 24.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
