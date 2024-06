Valeriu Iftime, noaptea fericit, ziua trist după alegerile de la Botoșani! Întorsătură incredibilă de situație pentru finanțatorul moldovenilor

Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani și candidatul Partidului Național Liberal (PNL) la șefia Consiliului Județean, a reacționat după ce a aflat

Lui Valeriu Iftime îi merge mai bine la fotbal decât în politică. principalul finanțator al lui FC Botoșani a anunțat victoria PNL-ului la Consiliul Județean. Numărătoarea parțială a voturilor nu îi dă însă dreptate lui Iftime.

Valeriu Iftime anunțase victoria partidului său. Chiar dacă a vorbit și despre un posibil succes și la Primărie, nu a fost cazul. Cătălin Flutur, candidatul PNL la funcția de primar, a pierdut în fața reprezentantului PSD, Cosmin Andrei.

Conform rezultatelor parțiale înregistrate la ora 09:45, strânse de , Valeriu Iftime (PNL – 41,37%) a pierdut în fața social-democratului Lucian Trufin (PSD – 41,61%).

„Eu simt că am câștigat Consiliul Județean și Primăria Botoșani, dar nu am cum să fac vreo altă informație până la exit poll-ul final. Lucrurile sunt complicate, dacă orașul Botoșani merge cu plus, o să vedem ce se întâmplă în comune, iar ideea este că s-au mai adus tot felul de oameni la final.

Eu repet, acest tip de război l-am câștigat. Vorbesc de președinția Consiliului Județean și cred că și Primăria municipiului Botoșani, dar cred că avem șanse foarte mari și la Dorohoi. În afară de orașele Flămânzi sigur, Ștefănești sigur, Darabani sigur, la Săveni nu, dar acolo sunt convins că de acolo vin foarte multe voturi la consiliul județean.

Cel mai bine este să așteptăm un exit poll de la noi și abia atunci vom putea face mai multe declarații. Nu știu dacă să mă bucur sau ce să fac, am emoții”, a declarat Iftime, pentru

Ce a făcut la alegeri Iulian Călin, arbitrul acuzat că a avantajat-o pe FC Botoșani

Alegerile locale din 2024 au stârnit controverse în sezonul trecut de SuperLiga. Valeriu Iftime, care, din martie 2024, este președintele PNL Botoșani și care a candidat din partea liberarilor la funcția de președinte al Consiliului Județean, nu este singurul care a așteptat cu sufletul la gură rezultatul voturilor

Arbitrul Iulian Călin a candidat din partea PNL la primăria orașului argeșean Ștefănești. „Centralul” a fost însă spulberat de PSD-istul Nicolae Velcea. În lupta pentru scaunul de edil în Ștefănești, Călin a obținut doar 14,42% din voturi, spre deosebirede Velcea, care s-a impus cu 63,69%.

. După meciul dintre FC Botoșani și FC U Craiova (4-1), arbitrat de Călin, echipa lui Adrian Mititelu a contestat vehement maniera „centralului”, acesta din urmă fiind acuzat că i-a avantajat pe moldoveni. La finalul sezonului, FC Botoșani s-a salvat după ce a trecut la baraj de Mioveni, în timp ce FC U Craiova 1948 a retrogradat.