Valeriu Iftime nu poate să treacă peste eșecul cu FCSB: ”Suntem elevi la școala lor”

Patronul clubului FC Botoșani, Valeriu Iftime, nu poate să treacă peste eșecul cu FCSB, din prima etapă a play-off-ului, și consideră că echipa sa s-a bătut singură.

”Roș-albaștrii” s-au impus cu 2-1, după superbul gol al lui Octavian Popescu și reușita lui Ionuț Panțîru în urma uriașei gafe a portarului Eduard Pap.

În urma acestui rezultat au continuat suspiciunile că întâlnirile dintre cele două formații sunt mai mult decăt unele ”prietenești”.

Eșecul cu FCSB l-a marcat pe Valeriu Iftime

”După ce gafe am făcut în meciul cu FCSB, când ne-am bătut singuri, toată lumea are dreptate să spună că cei de la Botoșani sunt elevi de liceu la școala FCSB. Noi, acolo, am greșit ca niște proști! Vorba lui Marius, dacă aveam atitudinea de la meciul cu Craiova, îi mâncam pe cei de la FCSB cu haine cu tot. Asta a fost!”, a declarat Valeriu Iftime despre eșecul cu FCSB.

”Am jucat prost, ne-am speriat. Nu am avut tot ce trebuie la noi, atenția și sănătatea mentală și am pierdut. Ce mă bucură e că echipa mea în play-off nu se face de râs. Adică Botoșani a marcat în fiecare meci până acum. E adevărat, sincopa aia de la meciul cu FCSB… acolo e blestem!

După ce că toată lumea spune că ne dăm la o parte sau că ajutăm FCSB-ul, după cele petrecute în timpul meciului, toată lumea poate să râdă de noi: ‘Bă, voi chiar sunteți pe față!’ și vă dați seama că nu e deloc așa!”, a mai spus patronul de la Botoșani pentru prosport.ro.

Iftime neagă orice apropiere de FCSB

”Mă deranjează că se spune că am fi satelitul FCSB-ului, pentru că nu face parte din ADN-ul meu și al nostru la Botoșani să facem vreun parti-pris. Și sunt convins că nicio echipă, nici Clinceni, nimeni, nu ar face.

Sunt ambiții, fotbaliștii străini vor să joace, nu poți să le spui… Nu există așa ceva! Eu nu îi zic lui Croitoru să îl schimbe pe ăla, să facă așa. Dar când vezi că portarul se împiedică și dă gol Panțîru, atacant central, nu înnebunești?”, a continuat Iftime.

Patronul de la Botoșani afirmă că Gigi Becali nu i-a cerut nicidată ajutprul în campionat: ”Nu, niciodată! Eu zic că e super fair. Domnul Becali chiar e ok cu mine. Am vorbit doar despre transferuri și despre niște lucruri din astea care țin de credință, de umanitate, de milostivenie, lipsa trufiei pe care nu o am nici eu, nu o are nici el. Nu se pune problema. Niciodată! Și sunt convins că nici nu ar vrea! Toți avem orgoliul nostru să ne apărăm șansele și să facem mai mult”.

