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Valeriu Iftime râde de ultimele transferuri făcute de Gigi Becali la FCSB: „Ursul nici dinți nu are, săracul!”

Gigi Becali a anunțat trei transferuri „bombă” după victoria cu FC Argeș în Cupă, dar Valeriu Iftime nu este impresionat. Patronul lui FC Botoșani a râs de rivalul său.
Mihai Dragomir
04.09.2026 | 08:00
Valeriu Iftime rade de ultimele transferuri facute de Gigi Becali la FCSB Ursul nici dinti nu are saracul
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Valeriu Iftime, ironic la adresa FCSB-ului chiar și după ultimele mutări „bombă” în mercato. Foto: Colaj FANATIK.
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Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș sunt cele trei „bombe” care semnează cu FCSB, anunțate în exclusivitate de FANATIK. Valeriu Iftime nu este însă impresionat și a râs de FCSB chiar și după aceste achiziții.

Valeriu Iftime râde de FCSB chiar și după transferurile „bombă” făcute

FCSB s-a distrat în Cupa României cu FC Argeş, scor 5-0, iar Gigi Becali a anunțat după meci că întărește serios echipa. Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș sunt cei trei jucători de top aduși de FCSB, dar Valeriu Iftime nu crede însă că aceste mutări vor transforma fosta campioană a României într-o forță de neoprit. Patronul de la FC Botoșani consideră că nu transferurile sunt cele care vor pune capăt adevăratelor problemelor de la echipa bucureșteană.

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„Putem să discutăm de opulență, aroganță, trufie, cum pot să se numească în afară de prostie? Domnul Becali este în filmul dumnealui, distrugi pe toți, dar pe FCSB o bate UTA și pe mine mă bate în minutul 93. Nu merge așa. Dacă vrei să faci din FCSB echipă europeană, nu pleacă nimeni de acolo. Nu pleacă Bîrligea, nu pleacă Tănase, fotbalist de fotbalist. Ei au nevoie de antrenor acolo.Să îi dea Dumnezeu să îi iasă, dar eu nu cred deloc că se trezește ursul, ne mănâncă pe toți. Dar acum mi se pare că ursul nici dinți nu are, săracul”, a declarat Valeriu Iftime la Sport Total FM.

Meriton Korenica și Karlo Muhar au ajuns la București pentru a semna cu FCSB

Meriton Korenica (29 de ani) va fi noul jucător al celor de la FCSB, Gigi Becali achitând suma de 700.000 de euro în schimbul acestuia, aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK. Joi seară, kosovarul a ajuns la București pentru a semna contractul cu bucureștenii, fiind urmat după aproximativ două ore și de fostul său coechipier de la CFR, Karlo Muhar (30 de ani).

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Mijlocașul va semna cu FCSB din postura de jucător liber după ce și-a reziliat unilateral contractul cu CFR Cluj în urmă cu aproape o lună. „Vom juca 4-3-3 sau 4-2-3-1, să vedem”, a dezvăluit Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA după noile transferuri făcute.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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