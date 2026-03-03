Valeriu Iftime, prima reacție după despărțirea de Leo Grozavu: „Dacă-mi spunea cineva că nu intrăm în play-off, îmi lăsam averea”. Ce bani ia antrenorul la plecare. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Deși s-a aflat preț de mai bine de 20 de etape în fruntea SuperLigii, FC Botoșani a ratat calificarea în play-off. Cum rezultatele din ultima perioadă au fost sub așteptări, Leo Grozavu a fost înlăturat de la echipă. Ce a spus Valeriu Iftime despre despărțire.

Valeriu Iftime, prima reacție după despărțirea de Leo Grozavu

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Valeriu Iftime a mărturisit că Leo Grozavu a făcut o treabă foarte bună la FC Botoșani, însă echipa are nevoie de un șoc, ratarea play-off-ului fiind picătura care a umplut paharul. Patronul moldovenilor a oferit exemplul lui U Cluj și CFR Cluj, formațiile ardelene având rezultate după schimbarea antrenorilor.

„E complicat cu alegerile. Orice antrenor e bun o perioadă, însă depinde câtă energie și câtă chimie are ca să țină grupul unit. Prima dată se alege echipa, apoi trebuie să îi ții în formă și să le oferi încredere prin rezultate.

E clar că Leo e un tip extraordinar, îmi e greu să îi spun că nu mai putem continua. Lucrurile aveau o destabilitate, se vedea. Când echipa nu mai merge, trebuie să schimbi antrenorul, așa e la noi. Cel mai bun exemplu sunt CFR Cluj și U Cluj. Ele au mers prost când nu aveau așa mare nevoie de puncte ca mine. Eu am mers bine, dar apoi ne-am dus în zona în care a apărut un insucces, al doilea și așa mai departe.

A fost o lipsă de încredere, apoi au apărut orgoliile între jucători și antrenor, iar lucrurile s-au complicat. E foarte dificil să echilibrezi echipele mici care au ajuns sus, așa a fost și la Botoșani. Leo a făcut o muncă extraordinară la Botoșani!”, a declarat Valeriu Iftime.

Valeriu Iftime nu va mai investi la fel după ratarea play-off-ului

În continuare, Valeriu Iftime a transmis că ratarea play-off-ului i-a lăsat un gust amar. Patronul moldovenilor susține că trebuie găsite variante, pentru că nu mai ia în calcul să investească 4-5 milioane de euro anual la FC Botoșani.

„Dacă îmi spunea cineva în decembrie că nu intru în play-off, îmi lăsam averea. Făceam orice… Nu puteam să îmi închipui că nu suntem acolo. Dușul acesta îl simt, e o mare dezamăgire, însă nu e sfârșitul vieții mele. Când ajungi în zona asta de neputință, trebuie să te gândești cât te dai cu capul de zidul acesta.

Cheltuielile pe care eu și asociații mei le avem la fotbal sunt formidabil de mari. Avem aproape 5 milioane de euro, iar la prima vedere pare o lipsă de bun-simț față de noi și de cum ne gestionăm banii și interesele.

Acum m-am trezit. Acum trebuie să ne gândim foarte serios cum reconstruim o echipă de SuperLiga cu un buget mult mai mic. Pot să fac treaba asta? Asta e ecuația la care nu știu cum să găsesc răspuns acum și cum pot să ajung acolo. Oricum e clar, nu o să mai dau banii aceștia, 4-5 milioane de euro, în fotbal.

Până acum nu am avut niciun ajutor din partea primăriei și a autorităților locale. Să nu ai un stadion, să ai niște vestiare ca după războiul din Afghanistan… Nu merge! Trebuie să existe un efort comun pentru un sport care aduce imagine Botoșaniului”, a mai spus Valeriu Iftime.

Câți bani primește Leo Grozavu după despărțirea de FC Botoșani

, dar și bonusul pentru evitarea retrogradării, în valoare de 50.000 de euro. , ci nu printr-o demitere.

„Îmi reproșez, da și nu, faptul că am întârziat decizia despărțirii de Grozavu. Eu îl respect mult pe Leo, țin la el, îl văd ca pe un prieten, am vorbit multe lucruri cu el. Doar că, la un moment dat, prietenia asta te duce în zona sentimentală și nu mai gândești logic. Dacă eram un tip sever și normal la cap, despărțirea trebuia să se producă din ianuarie. Când echipa a avut două insuccese, era clar că mergem în regres.

După cantonamentul de iarnă a existat un zumzet, o muzică prost cântată în grup. Leo vedea că nu se antrenează cum trebuie, ei credeau că sunt fotbaliști fără să facă efort. Ei credeau că Leo este prea sever. Lucrurile acestea au cedat la un moment dat și am constatat, după meciul cu UTA, că lucrurile sunt mult mai complicate în lot. Nici atunci nu am vrut să îl schimb pe Leo, am crezut că merge.

Am vorbit doar puțin la telefon cu Leo. Nu vreau să vorbesc mult, eu sunt feroce, țin la oameni, pentru mine e mai importantă prietenia cu un om. Ca să faci un efect, trebuie să faci schimbări. E clar că Leo e supărat! Eu sunt absolut convins că într-o săptămână își revine legat de subiectul acesta. Din experiența lui, știe că nu mai merge!

Nu îi plătesc tot contractul lui Leo, ci doar până în iunie, dar mai sunt niște bonusuri. Avea 50.000 de euro bonus pentru salvarea de la retrogradare. Suntem salvați acum! Am dat banii aceștia, nu credeam anul trecut că se întâmplă asta. Nu e o demitere, e o înțelegere. Leo Grozavu s-a înțeles cu cei de la FC Botoșani să nu mai continue”, a conchis Valeriu Iftime.