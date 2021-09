Valeriu Iftime pune la îndoială pactul dintre Gigi Becali și Edi Iordănescu: „Va încălca tot și o să aducă alt antrenor”. Exclusiv

Valeriu Iftime este surprins de faptul că FCSB se află pe locul șapte în Casa Pariurilor Liga 1 și a explicat de ce mai mulți jucători de la Botoșani au refuzat să joace la echipa patronată de Gigi Becali.

Patronul lui FC Botoșani despre meciul cu Dinamo, dar și despre începutul de sezon excelent al echipei pregătite de Mariu Croitoru.

Valeriu Iftime, avertisment pentru Edi Iordănescu: „Dacă FCSB-ul nu va merge, va încălca tot și o să aducă un alt antrenor”

Valeriu Iftime îl cunoaște foarte bine pe Gigi Becali și e conștient că patronul FCSB se va implica în continuare dacă Edi Iordănescu nu va avea rezultate: „FCSB e o echipă doar de locurile unu-doi și dacă nu este acolo cu siguranță că patronul va avea continuu intenția, chiar starea de a intra peste un antrenor oricât de bun ar fi el. El nu ține cont de banii din clauzele din contract, ci mai mult de măsurile umane, cele angajate. De aia spun că dacă FCSB-ul nu va merge, va încălca tot și o să aducă un alt antrenor.

Nu am vorbit cu domnul Becali după meciul cu Dinamo. Nu are niciodată astfel de lucruri de amiciție. Am mai vorbit câteodată, dar nici de cum să comentăm asemenea evenimente. E greu de spus dacă nu se va implica. Deocamdată e calm pentru că lucrurile trebuie să intre în normalitate. Dar nu pe locul șapte cum sunt acum!”.

Ce jucători de la Botoșani au refuzat să meargă la FCSB: „Nu mai e atât de tentantă cât timp nu câștigă trofee”

consideră că jucătorii nu mai sunt atât de nerăbdători să se transfere la FCSB, nu mai puțin de patru jucători ai Botoșaniului refuzând echipa lui Gigi Becali: „Chindriș și Ongenda nu au vrut să meargă la FCSB, Meleke și Burcă la fel. Dar nu știu dacă aveau și alte oferte sau pur și simplu se tem și de starea asta să fii tot timpul expus. Jucătorii străini au pățit chestia asta, iar în presă se vorbește foarte mult. Ei discută între ei și de fapt dau nota.

Tipul ăsta de comportament e pur și simplu de neînțeles pentru un jucător care a trăit într-un fotbal sănătos. E ca și cum vezi lupul prin București. Te uiți de unde a venit. De aceea mulți refuză jucătorii străini. Când Meleke mi-a zis că pleacă la Cluj, eu îl întrebam dacă nu vrea la București. Mi-a zis: `Nu, nu, nu, nu, nu!’ Adică na… Nu mai e atât de tentantă FCSB-ul cât timp nu câștigă cupe și campionate și nu au stabilitate, chiar dacă sunt bani”.

Când va primi Valeriu Iftime banii din procentul la transferul lui Moruțan la Galatasaray

FANATIK a anunțat în exclusivitate la Galatasaray, iar patronul lui FC Botoșani urma să primească aproximativ : „În contract scrie că banii pe Moruțan trebuie să intre la șapte zile după ce FCSB primește suma de la Galatasaray. Cu domnul Becali numai de bani să nu vă fie frică! De orice, dar nu de bani. Niciodată nu a fost vorba să întârzie și a fost ultraparolist! Să scoți bani din fotbalul e ca și când ai scoate alcool din piatră seacă, nu apă. Dar a reușit”.

Iftime îl laudă pentru Gigi Becali că a reușit să scoată bani din fotbal și îl consideră responsabil pentru faptul că a ținut în viață majoritatea echipelor din Liga 1 prin transferurile pe care le-a făcut: „El a ținut fotbalul românesc în viață prin toate aceste transferuri pe care le-a făcut. Milioane de euro care au intrat la Viitorul, la Botoșani, la Craiova, la UTA, peste tot. Alte cluburi nu au făcut așa ceva! E greu să nu ridici pălăria”.

De ce nu a reușit Denis Haruț la FCSB

Valeriu Iftime consideră că Marius Croitoru are calitatea să scoată maximum din jucătorii cu care lucrează, dar care însă la alte echipe nu au mai reușit niciodată să mai aibă aceleași evoluții: „Meritul pentru aducerea jucătorilor e în primul rând al lui Marius. Să spunem că am creat eu conjunctura, dar eu nu îmi asum niciun merit. Recunosc că pe lângă faptul că este un foarte bun motivator, Marius mai are ceva special: are un ochi excepțional de bun la fotbaliști”.

Un alt exemplu este cel al atacantului dorit chiar de Gigi Becali la FCSB, , pus pe liber de Universitatea Craiova: „Pe de altă pare, jucătorii aduși de el joacă bine cu el, dar în altă parte nu mai dau randament. Mă gândesc la Ofosu, care era spirt la noi și acum a plecat de la Craiova. Gândiți-vă la Denis Haruț care mi se părea că e zmeu la mine și nu vedeam o echipă din România care să nu joace cu Haruț!”.

Valeriu Iftime nu crede că se dorește implementarea sistemului VAR în Liga 1: „De doi ani de zile vorbim”

FANATIK a fost prezent la antrenamentele arbitrilor pe simulatoarele VAR, iar președintele CCA a oferit mai multe declarații de presă legate de .

„De doi ani de zile vorbim de VAR. Măcar dacă s-au apucat, o dată și o dată o să termine. Dacă nici nu se apucau era mai complicat. E mare lucru totuși că lucrurile se mișcă. Eu zic că arbitrii au alte probleme, nu că nu învață. Nu e facultatea de fizici atomice la VAR.

În orice caz nu cred în ce spune domnul Deaconu și că se vrea cu adevărat VAR! Eu nu cred! Dacă se voia VAR în România nu mai comentam atât și nu ne mai certam ca proștii pentru atâtea greșeli de arbitraj care pot fi așa de ușor corectate cu VAR.

Să nu spună de ce e nevoie pentru fiecare stadion în parte. Să trimită mingea în curtea noastră. Ce trebuie să facem la stadioane ca să le omologăm? Dacă trebuie să punem nu știu ce rachetă deasupra stadionului atuncea da, este complicat! Eu nu cred că muncim serios pentru a avea acest subiect rezolvat. Punct”, a declarat patronul lui FC Botoșani în exclusivitate pentru FANATIK.