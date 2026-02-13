Valeriu Iftime, reacție virulentă după acuzațiile de blat de la FCSB – FC Botoșani 2-1: ”Mi-a stat inima! Atunci când ești important, te boxează toți”

ADVERTISEMENT

Pus în fața acuzațiilor că echipa sa nu și-a apărat corect șansele în partida FCSB – FC Botoșani 2-1, Valeriu Iftime a recunoscut că se aștepta la astfel de reacții. Însă, el a negat vehement orice fel de aranjament.

Cum a răspuns Valeriu Iftime acuzațiilor de blat de la FCSB – FC Botoșani 2-1

FC Botoșani se află în lupta pentru a prinde un loc de play-off în SuperLiga și tocmai din această cauză Valeriu Iftime nu vede rostul acuzațiilor lansate după jocul cu FCSB din .

”Acum ce pățesc… Să vedeți. Pentru că, în meciul ăsta cu FCSB, cred că au fost cei mai mulți români care țineau cu Botoșaniul. Pentru că Rapidul, Dinamo, Craiova… Eu am primit tot felul de mesaje de susținere: ‘Nu ne lăsați!’. Ei, acum, după ce ‘i-am lăsat’, între ghilimele, să vedeți ce pățim!

Era unul care urla pe stadion, mă făcea în tot felul: ‘Blatistule!’. Eu, blatist?! În condițiile în care eu am nevoie de puncte ca de apă?! Mi-a stat inima! Dar asta-i viața. Până la urmă, nu poți să oprești tipul ăsta de acuzație, dar nu are niciun fel de suport”, a declarat Iftime, la podcastul ”2 la 1”, de la .

Fotbaliștii nu se mai bagă în blaturi

Patronul formației botoșănene este convins că jucătorii din ziua de astăzi au personalitate și nu ar mai face astfel de aranjamente. De altfel, el consideră că astfel de acuzații sunt josnice față fotbaliști.

”Mi-am dat seama că în fotbal e ca în politică. Nu trebuie să reacționezi. Atunci când ești important, te boxează toți. E adevărat că eu sunt absolut convins că niciun fotbalist de SuperLiga nu este un copil prost. Are moral, are inteligență peste medie, are personalitate.

Să-i spui unui fotbalist că a vândut un meci mi se pare o rușine fără capăt! Sau că stă deoparte. Joci în curtea școlii cu fratele tău și tot vrei să-l bați, te bucuri, nu? Dar într-un campionat în care ești și plătit… S-au mai întâmplat în trecut, într-adevăr. Au fost niște tâlhării odată, când era Cooperativa, când se juca nu știu ce.

Asta dă naștere la tot felul de… hai să nu zic. Dar eu vorbesc despre oamenii care fac fotbal sau orice sport, de altfel. Ei își dau seama. Își dau seama că nici Mailat nu doarme bine, n-a dat gol singur cu portarul, a dat pe lângă… Adică mi-e milă de el. Acum, ce să-i faci?!”, a spus el.

De ce s-a enervat Iftime când a fost făcut blatist

Valeriu Iftime le-a transmis contestatarilor că nu este interesat de aranjamente, așa cum nu a fost atras niciodată de jocurile de noroc. Și, în plus, este convins că echipa sa va reuși să prindă play-off-ul.

”Eu n-am jucat niciodată nici cărți, nici poker. Am jucat în facultate o dată cărți și am pierdut toți banii. M-am supărat atunci, vai, vai… Eu sunt un tip hotărât. N-am jucat nici jocuri pe calculator.

Am avut un plan, să citesc o carte pe săptămână, să văd două filme. N-am fost niciodată un pierde-vară. De-asta mă enervez. Băi, de ce mă faci hoț?! Eu n-am pierdut timpul, domnule. Dumnezeu m-a ajutat să fiu echilibrat, să-mi văd de ale mele.

E un sezon extraordinar pentru noi. Să reziști luni de zile în primii 6… Încă suntem în primii 6 și eu cred că vom rămâne. Încă mai cred. Ceea ce ar fi o mare performanță pentru noi”, a afirmat Iftime.

Programul lui FC Botoșani în finalul sezonului regulat

Formația patronată de Valeriu Iftime ar avea nevoie de 8 puncte pentru a fi sigură de locul între primele 6, însă programul nu este deloc unul ușor.

UTA – FC Botoșani, 15 februarie

FC Botoșani – U Cluj, 20 februarie

FC Botoșani – FC Hermannstadt, 28 februarie

Petrolul – FC Botoșani, 7 martie

Clasament SuperLiga

Cu 4 etape înainte de finalul sezonului regulat din SuperLiga, . Nu mai puțin de cinci echipe, FC Argeș, FC Botoșani, U Cluj, CFR Cluj și FCSB, sunt implicate în bătălia pentru cele trei locuri rămase disponibile.