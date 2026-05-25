Sport

Valeriu Iftime, replică dură după ce FC Botoșani a pierdut barajul pentru Europa „FCSB e echipă slabă”

Valeriu Iftime a reacționat după meciul FCSB - FC Botoșani 4-3. Patronul moldovenilor a simțit un gust amar după eșecul din semifinala barajului pentru Conference League, dar crede că „roș-albaștri” nu vor trece de Dinamo.
Mihai Dragomir
25.05.2026 | 07:15
Valeriu Iftime replica dura dupa ce FC Botosani a pierdut barajul pentru Europa FCSB e echipa slaba
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Valeriu Iftime despre barajul Dinamo - FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

FC Botoșani a ratat șansa de a juca finala barajului pentru Conference League cu Dinamo. Trupa lui Marius Croitoru a cedat cu 3-4 în fața FCSB-ului pe Ghencea. Valeriu Iftime a reacționat la finalul partidei și a spus cât de dezamăgit a fost de rezultatul final, însă nu a ezitat să îl înțepe din nou pe Gigi Becali, omologul său de la FCSB.

Valeriu Iftime, concluzii amare după FCSB – FC Botoșani 4-3

FC Botoșani și-a luat adio de la orice speranță legată de cupele europene în sezonul viitor după 3-4 cu FCSB. Echipa lui Marius Croitoru a fost condusă cu 3 goluri, dar a revenit miraculos și a împins jocul în prelungiri. Moldovenii au fost răpuși de un gol marcat de Octavian Popescu în urma unei serii de driblinguri fine. Valeriu Iftime a reacționat după meci, vizibil dezamăgit de deznodământ.

ADVERTISEMENT

„Sunt trist, nedumerit. Au avut ocazii multe, portarul nostru, Anestis, a fost bun. A fost un meci frumos până la final. FCSB mi se pare o echipă slabă. Mi se pare că la golul doi a fost fault la Miron, dar nu mai contează. Nu suntem noi așa de buni. Dacă primești 3 goluri de la Botoșani… Și nu am avut cea mai bună formulă. A fost un meci care v-a plăcut, multe goluri!”, a spus inițial Valeriu Iftime.

Valeriu Iftime o vede favorită pe Dinamo cu FCSB

Dacă Florin Tănase a negat cu vehementă statutul de favorită al lui Dinamo în barajul decisiv cu FCSB, Valeriu Iftime a fost de altă părere. Patronul lui FC Botoșani a spus că fosta campioană a României are șanse infime în fața „alb-roșilor”, înțepându-l din nou pe Gigi Becali, după ce a mai râs în acest sezon de latifundiarul din Pipera.

ADVERTISEMENT
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Digi24.ro
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei

„Cu Dinamo va fi greu pentru FCSB, cred eu. La ce joacă Dinamo și FCSB… Nu m-au impresionat deloc. La golul doi a fost henț clar, iar al treilea din fază fixă, ce să mai. Eu cred că Dinamo e favorită, dar să nu se îmbete cu apă, că FCSB se motivează. La 3-3 cântam imnul lui FCSB”, a mai spus Valeriu Iftime, la finalul partidei.

ADVERTISEMENT
MAI a intervenit și s-a aflat adevărul din spatele imaginilor cu ”dezastrul provocat...
Digisport.ro
MAI a intervenit și s-a aflat adevărul din spatele imaginilor cu ”dezastrul provocat de ucraineni în București”
Câți bani a cheltuit Mihai Rotaru numai pe antrenori! 800.000 de euro a...
Fanatik
Câți bani a cheltuit Mihai Rotaru numai pe antrenori! 800.000 de euro a încasat doar Gâlcă: „Cu Costel negocierea e grea”
Cum va juca FCSB în derby-ul de Europa cu Dinamo. Gigi Becali și-a...
Fanatik
Cum va juca FCSB în derby-ul de Europa cu Dinamo. Gigi Becali și-a respectat promisiunea dezvăluită de Meme la Fanatik: „Ce echipă?”
Marius Croitoru l-a făcut praf pe Istvan Kovacs după FCSB – FC Botoșani...
Fanatik
Marius Croitoru l-a făcut praf pe Istvan Kovacs după FCSB – FC Botoșani 4-3: „Cine spune că e cel mai bun arbitru? Nu poți să ne păcălești”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
A rostit numele antrenorului care ar urma să îl înlocuiască pe Baciu la...
iamsport.ro
A rostit numele antrenorului care ar urma să îl înlocuiască pe Baciu la FCSB: 'El va sta doar la baraj'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!