Valeriu Iftime, replică dură după ce FC Botoșani a pierdut barajul pentru Europa „FCSB e echipă slabă”

ADVERTISEMENT

FC Botoșani a ratat șansa de a juca finala barajului pentru Conference League cu Dinamo. Trupa lui Marius Croitoru a cedat cu 3-4 în fața FCSB-ului pe Ghencea. Valeriu Iftime a reacționat la finalul partidei și a spus cât de dezamăgit a fost de rezultatul final, însă nu a ezitat să îl înțepe din nou pe Gigi Becali, omologul său de la FCSB.

Valeriu Iftime, concluzii amare după FCSB – FC Botoșani 4-3

Echipa lui Marius Croitoru a fost condusă cu 3 goluri, dar a revenit miraculos și a împins jocul în prelungiri. Moldovenii au fost răpuși de un gol marcat de Octavian Popescu în urma unei serii de driblinguri fine. Valeriu Iftime a reacționat după meci, vizibil dezamăgit de deznodământ.

ADVERTISEMENT

„Sunt trist, nedumerit. Au avut ocazii multe, portarul nostru, Anestis, a fost bun. A fost un meci frumos până la final. FCSB mi se pare o echipă slabă. Mi se pare că la golul doi a fost fault la Miron, dar nu mai contează. Nu suntem noi așa de buni. Dacă primești 3 goluri de la Botoșani… Și nu am avut cea mai bună formulă. A fost un meci care v-a plăcut, multe goluri!”, a spus inițial Valeriu Iftime.

Valeriu Iftime o vede favorită pe Dinamo cu FCSB

Dacă Florin Tănase a negat cu vehementă statutul de favorită al lui Dinamo în barajul decisiv cu FCSB, Valeriu Iftime a fost de altă părere. Patronul lui FC Botoșani a spus că fosta campioană a României are șanse infime în fața „alb-roșilor”, înțepându-l din nou pe Gigi Becali, după ce

ADVERTISEMENT

„Cu Dinamo va fi greu pentru FCSB, cred eu. La ce joacă Dinamo și FCSB… Nu m-au impresionat deloc. La golul doi a fost henț clar, iar al treilea din fază fixă, ce să mai. Eu cred că Dinamo e favorită, dar să nu se îmbete cu apă, că FCSB se motivează. La 3-3 cântam imnul lui FCSB”, a mai spus Valeriu Iftime, la finalul partidei.