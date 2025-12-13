Valeriu Iftime s-a oferit să-l transfere pe jucătorul intrat în dizgrațiile lui Gâlcă la Rapid: ”Ne interesează, dar nu dau bani”

ADVERTISEMENT

Pentru a putea face față în bătălia acerbă pentru titlu, Valeriu Iftime este conștient că trebuie să întărească echipa. Și a pus ochii pe un jucător de la Rapid care nu mai intră în calculele lui Costel Gâlcă.

Ce jucător de la Rapid vrea să transfere Valeriu Iftime

Imediat după de FC Botoșani a remizat în deplasare cu FC Argeș, scor 0-0, în etapa a 20-a a SuperLigii, Valeriu Iftime a vorbit despre posibilitatea de a-l transfera pe atacantul francez Antoine Baroan, .

”Nu câștigăm întâmplător. Am avut și șansa mare în meciul ăsta, au avut două mingi în bară, dar avem portar bun. Asta cred eu, care nu sunt specialist. S-a accidentat atacantul nostru, Kovtalyuk, cu Dinamo și nu mai reușim să înscriem.

Îmi trebuie un atacant, încă unul puternic. Baroan e un fotbalist bun, un vârf cum vrea Leo Grozavu, dar nu vorbesc eu să îi spun lui Leo pe cine să ia. Nu vreau să depășesc limitele.

Ne interesează, bineînțeles, și nu cred că suntem singurii, dar nu cred că îl dă Rapidul. La momentul ăsta putem face orice, să luăm și cu bani, și liber, dar pe Baroan nu dau bani”, a declarat Iftime, la emisiunea Fotbal Club de la .

În ce condiții se poate pleca de la FC Botoșani

Patronul formației moldovene, desemnat la Super Gala Fanatik 2025, a pus remiza cu FC Argeș și pe seama faptului că Hervin Ongenda nu s-a aflat într-o zi prea bună și a explicat în ce condiții va putea pleca cineva de la FC Botoșani în această iarnă.

”Cred că a avut o zi mai slabă, Ongenda. A avut două faze… cum a dat cu călcâiul, cu stângul în dreptul… așa mai dădeam și eu la mine în sat când jucam. Fără Ongenda avem șanse mici să batem o echipă. Când el nu e în formă, avem o problemă. Ongenda are atâta fotbal în el. Ajunge la antrenamente la timp, nu se întârzie

Nu avem discuții pentru că nu am piață. Avem cel mai bun moment din istoria noastră și vreau să-l tratez cu seriozitate. Poate vine o sumă mare și nu poți spune niciodată nu la o ofertă bună”, a spus Valeriu Iftime.

FC Botoșani a ratat șansa de a urca pe locul 1

FC Botoșani s-a aflat în mare parte a sezonului pe primul loc în clasamentul SuperLigii, dar a pierdut această poziție în favoarea Rapidului. Trupa lui Leo Grozavu a avut șansa de a redeveni lider, dar a irosit-o după egalul cu FC Argeș.