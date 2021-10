Valeriu Iftime, savuros după FC Botoșani – Farul 0-2: „Nu mă prinde Paștele cu Lupeta. E antifotbal”

FC Botoșani a pierdut cu 2-0 pe teren propriu în fața celor de la Farul Constanța, după un gol magnific reușit de Damien Dussaut .

Echipa lui Hagi , în timp ce Botoșaniul lui Marius Croitoru se depărtează din ce în ce mai mult de locuri fruntașe în Casa Pariurilor Liga 1.

Valeriu Iftime, îl face praf pe Jucie Lupeta: „Nu are nicio treabă! Trebuia scos din minutul minus 100”

l-a „înțepat” la pe Marius Croitoru care i-a promis că face fotbalist din atacantul portughez de 28 de ani la care a renunțat FC Argeș.

Patronul lui FC Botoșani consideră că echipa sa a avut ghinion în meciul cu Farul Constanța din care putea obține cel puțin un punct: „A fost un meci frumos până la urmă. Am avut două bare și am jucat fotbal. Un arbitraj corect. Ne-au dat un gol de la 500 de metri. Noi am avut neșansă. Suntem într-o criză de rezultate. Sper ca Marius să aibă soluții”.

Iftime a remarcat problemele din jocul echipei sale și a continuat tirul la adresa atacantului său portughez: „Când scoți căpitanul din minutul 41 clar e o problemă. Lupeta nu are nicio treabă. Trebuia scos din minutul minus 100. Pare capăt de drum. Mi-e frică că va rupe un jucător advers și îl bagă în spital”.

Valeriu Iftime, demoralizat complet: „Sunt trist, descumpănit și foarte dezamăgit. Am pierdut multe puncte”

e de părere că Botoșaniul a întâlnit un adversar puternic însă jucătorii lui Croitoru nu au comis greșeli majore:

„Nu am avut greșeli impardonabile. Farul e o echipă bună. E normal că sunt trist, descumpănit și foarte dezamăgit. Ăsta e nivelul nostru și trebuie să fim foarte atenți că putem să ieșim din playoff. Lucrurile sunt complicate. Am ajuns la +1. Am pierdut multe puncte”.

Boss-ul moldovenilor acuză și arbitrajul de la ultimele meciuri din Casa Pariurilor Liga 1 și îl laudă pe centralul Kovacs pentru cum a arbitrat partida cu Farul.

„Am pierdut și din cauza greșelilor de arbitraj. Eu cred că Istvan Kovacs e un arbitru foarte bun care dă drumul la joc. Farul joacă bine, e echipă un pic poate peste noi. Sunt fotbaliști și au execuții. Nu pot să spun că ei au avut ocazii mai multe ca noi și am niște ratări mari de tot”.

Valeriu Iftime și-a continuat discursul ironic, iar pe lângă Lupeta l-a luat la țintă și pe Fofana și anunță restructuri în pauza competițională: „Nu cred că trebuie să iau măsuri cu antrenorul. Să îl bat pe Fofana? Nu cred că mă prinde Paștele cu Lupeta. Nu mânânc ouă roșii cu el. E antifotbal. Poate l-a văzut Marius și e bun. Clar o să mai schimbăm lotul în iarnă”.