Valeriu Iftime, scenariu sumbru pentru meciurile din cupele europene: “O să fie greu pentru toate trei! FCSB-ul de anul ăsta are o problemă”

Echipele românești implicate în cupele europene vor disputa în această săptămână partidele din prima manșă a play-off-ului. Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, s-a pronunțat cu privire la șansele de calificare pe care le au FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova.

Valeriu Iftime, concluzie tristă cu privire la meciurile din cupele europene

, în timp ce CFR Cluj și Universitatea Craiova se vor lupta pentru calificarea în grupa de Conference League. , iar .

Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, e de părere că toate cele trei echipe vor avea o misiune complicată, deoarece nu sunt în formă în acest start de sezon. „(n.r. cu domnul Becali mai vorbiți?) N-am mai vorbit de când am fost aproape de retrogradare. Făcea mișto de mine, eram pe ultimul loc și spunea ‘Cum merge managementul?’, ce să mai zic și eu?

Sunt convins că vor reveni FCSB și CFR, când pornesc motoarele, o să vedeți. Îmi pare rău. Rapidul era de negăsit, le dădea 3-0 la Rapid fără probleme, dar s-au culcat pe o ureche și s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple. Cel care muncește, cu puțin noroc, câștigă.

(n.r. câte echipe vedeți să se califice dintre cele trei?) Nu știu, eu zic că e greu tare pentru toate trei. Pentru că n-am demonstrat. În afară de Craiova, care în tur a demonstrat, iar în retur a fost aproape să ia bătaie (n.r. cu Spartak Trnava)”, a declarat omul de afaceri la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Își revine FCSB pentru meciul cu Aberdeen?

FCSB pornește cu prima șansă în „dubla” contra lui Aberdeen, dar campioana României a avut rezultate dezamăgitoare până în acest moment, atât pe plan intern, cât și în Europa. „Poate revine FCSB-ul, dar la ora actuală, ce trânte a luat FCSB-ul de la niște echipe la care le uiți numele dacă le înveți două zile, nu mai e ce trebuie.

Acum joacă cu Aberdeen, și asta sună bine, sau rău pentru noi, românii. Dacă era FCSB-ul de anul trecut, trecea fluierând. FCSB-ul din acest sezon are o problemă. La CFR Cluj nu știu ce să spun. Mi-aș dori enorm să câștige toate trei, dar mă tem. Pentru că, din păcate, în acest an ne-au tăvălit toți”, a afirmat Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru FANATIK.