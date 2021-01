Valeriu Iftime, sfaturi tactice pentru Marius Croitoru: ”Ashkovski e un subiect pierdut definitiv”

Patronul clubului FC Botoșani, Valeriu Iftime, i-a dat câteva sfaturi tactice antrenorului Marius Croitoru după victoria din meciul cu Poli Iași, scor 1-0.

Derby de Moldova a fost decis de un gol reușit de albanezul Realdo Fili, la care portarul Laurențiu Brănescu și-a băgat practic mingea în poartă.

În urma victoriei din Copou, FC Botoșani s-a apropiat de locurile de play-off, în timp ce ieșenii sunt pe ultimul loc în Liga 1.

Marius Croitoru a primit sfaturi tactice de la patronul Valeriu Iftime

La finalul întâlnirii, patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, a făcut câteva considerente tehnic-tactice și i-a dat unele sfaturi antrenorului Marius Croitoru, printre care să nu-l mai folosească pe fiul său David.

”Am jucat mai bine decât ei. Ca de obicei, încercăm să jucăm fotbal. Important este că am bătut la Iași. Noi am luat bătaie de la FC Argeș dintr-o greșeală, o prostie. Astăzi am jucat cât am putut noi”, a declarat finanțatorul botoșenenilor, conform prosport.ro.

”Ashkovski mi se pare un subiect pierdut definitiv. Și cred că e o pierdere să joci cu băiatul lui Croitoru, oricât ar juca cu el 5, 10 sau 20 de minute. A fost zero. Cum a intrat Mihai (n.r. – Mihai Roman), s-a schimbat totul.

Iar lui Al Mawas trebuie să-i schimbe locul. El trebuie să joace vârf sau în spatele vârfului. În bandă e greu, nu are viteză, nu are dribling. În bandă putem juca cu Fernandez, Camara, Fili, Tîrcoveanu”, a mai spus Iftime.

Valeriu Iftime a revenit cu noi declarații despre situația lui Keyta. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, oferta primită de la un club din Turcia pentru fotbalistul francez a fost considerată prea mică de către conducerea clubului moldovean. Ulterior, Iftime a negociat cu gruparea turcă, iar transferul este acum pe cale să se perfecteze.

”I-am spus că îi dau drumul în nişte condiţii foarte clare, să vină la club, a revenit vineri la club, a spus că a greşit, azi am negociat cu o echipă din Turcia un contract relativ rezonabil pe care cred că îl vor plăti. S-ar putea ca până maine să fie situaţia clarificată, să primească o sancţiune de la mine că a lipsit, că a fugit de la club, ţine de regulamentul nostru intern. Şi apoi să-i dau drumul”, a anunțat Iftime.

