Valeriu Iftime, ultimele detalii despre negocierile cu Gigi Becali pentru fotbalistul de la FCSB „Am discutat, îl vreau! Și copilul vrea!”

FCSB și FC Botoșani sunt cunoscute pentru jucătorii transferați dintr-o tabără în alta în ultimii ani. , iar patronul echipei moldave a transmis că transferul este foarte aproape de realizare.

Ultimele detalii despre jucătorul care poate părăsi FCSB pentru FC Botoșani

În vara anului 2024, FCSB își aducea atacant de la U Cluj. Mai exact, Gigi Becali plătea suma de 300.000 de euro pentru Daniel Popa, vârful care nu a impresionat deloc în tricoul bucureștenilor,

Latifundiarul din Pipera este dispus să îl cedeze pe Popa la Botoșani, dar i-a cerut lui Valeriu Iftime și 5% din procentele lui Joyskim Dawa, fundașul pe care l-a adus în vara anului 2022. Finanțatorul moldovenilor a venit cu replica și a transmis ultimele detalii despre mutarea lui Daniel Popa.

„Am vorbit cu dumnealui (n.r. – Gigi Becali), este adevărat. Singurul jucător care ne interesează este Daniel Popa. Ne trebuie un vârf de atac. În rest, celelalte poziții sunt ocupate și nu pot să aduc. Pe postul lui Baeten am vreo trei opțiuni, plus un under.

Suntem în negocieri pentru Daniel Popa, mai multe nu pot să vă spun. Am discutat, îl vreau, ideea este că și copilul vrea, doar că mai sunt niște discuții acolo cu staff-ul. Nu știu exact cum este la FCSB”, a declarat Valeriu Iftime, pentru

Ce a făcut Daniel Popa în timp ce colegii lui învingeau Hamburg

FCSB a jucat vineri, 1o ianuarie, primul meci amical din Antalya. Bucureștenii s-au duelat cu nemții de la Hamburg, pe care i-au învins cu scorul de 2-1. În tot acest timp, Ionuț Panțîru, William Baeten și Daniel Popa au asistat de pe margine.

Cei trei nu au avut loc pe foaia de joc, astfel că au privit partida doar în calitate de spectatori. La pauza meciului, FANATIK i-a surprins pe Ionuț Panțîru și Daniel Popa părăsind baza de la Gloria Sports Arena.

Gigi Becali, vehement la adresa lui Daniel Popa după ultimul meci european din 2024

Cu Daniel Bîrligea suspendat, FCSB a evoluat în deplasarea cu Hoffenheim din etapa a 6-a a grupei unice din Europa League cu Daniel Popa pe postul de atacant, fiind titular atunci.

Deși vârful de 29 de ani s-a bătut pentru minge și a intrat în dueluri cu adversarii săi, el tot nu a scăpat de critica patronului: „E cât un elefant. Pune-l pe cântar şi o să vezi că are 5 kilograme peste cât ar trebui să aibă”, reproșa atunci Gigi Becali conform