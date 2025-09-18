Sport

Valeriu Iftime, un nou atac la adresa lui Charalambous: „Ăsta nu e antrenor!”. De ce vrea, de fapt, demiterea cipriotului de la FCSB: „Râd ăștia de noi în toată Europa. Suntem primitivi”

Valeriu Iftime a dezvăluit care este adevăratul motiv pentru care dorește „să-l demită” pe Charalambous de la FCSB: „Îmi doresc asta pentru fotbalul românesc!”
Ciprian Păvăleanu
18.09.2025 | 22:41
Valeriu Iftime un nou atac la adresa lui Charalambous Asta nu e antrenor De ce vrea de fapt demiterea cipriotului de la FCSB Rad astia de noi in toata Europa Suntem primitivi
ULTIMA ORĂ
Valeriu Iftime a dezvăluit care este adevăratul motiv pentru care își dorește demiterea lui Elias Charalambous de la FCSB. Foto: Colaj FANATIK

Valeriu Iftime a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că își dorește să profite de forma slabă a FCSB-ului și să obțină cele trei puncte în meciul de vineri seară. Totodată, el a dezvăluit că „visul” său este să-l demită pe antrenorul campioanei en-titre. Patronul lui FC Botoșani a oferit și explicațiile pentru care își dorește ca Gigi Becali să-l dea afară pe Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT

De ce își dorește Valeriu Iftime demiterea lui Elias Charalambous: „Pentru fotbalul românesc și pentru FCSB!”

Valeriu Iftime le-a pus gând rău campionilor. FCSB se deplasează la Botoșani pentru meciul din etapa a 10-a, iar forma slabă a campioanei ultimelor două sezoane nu o recomandă ca favorită la această întâlnire. Valeriu Iftime a avut o declarație controversată înainte de meci, spunând că își dorește ca prin victoria echipei sale să forțeze demiterea lui Elias Charalambous.

Cu o zi înainte de meci, patronul moldovenilor a revenit și a explicat care este adevăratul motiv pentru care el chiar are această dorință: „Eu aș vrea să-l demit, pentru fotbalul românesc și pentru FCSB. Poate că vine un antrenor care nu mai acceptă compromisuri totale și le dă idei și altora. O să-și revină (n.r. – Gigi Becali), o să se calmeze.

ADVERTISEMENT

Dacă vine unul care dă doar răspunsuri afirmative și îi aleargă pe fotbaliști, dar altul îi face echipa, ăsta nu-i antrenor. Și dăm într-un balcanism, râd ăștia din Europa de noi, că suntem în urmă cu 500 de ani. Suntem primitivi dacă patronul face echipa. Așa cred eu

Eu vreau să bat FCSB oricând, dacă aș putea. Dacă la pachet vine și plecatul antrenorului, e o bucurie în plus. Este ca atunci când colinzi și pe lângă colac mai primești și un bănuț”, a declarat Valeriu Iftime, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă...
Digi24.ro
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”

Elias Charalambous i-a răspuns lui Valeriu Iftime în conferința de presă

Prezent la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Botoșani, Elias Charalambous a răspuns afirmațiilor patronului de la Botoșani, fiind uimit de ura din declarațiile sale: „Visul său cel mai mare e să mă schimbe pe mine!?

ADVERTISEMENT
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui...
Digisport.ro
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO

Eu am visuri mult mai mari decât acesta și nu au nicio legătură cu ura, așa cum e în cazul său. Eu am visuri pentru mine și familia mea. Dacă asta este dorința lui cea mai mare… nu mai am nimic de zis, îmi ridic mâinile în sus și renunț”, a declarat Elias Charalambous, printre altele, la conferința de presă din ziua de joi, 18 septembrie.

2,02 este cota oferită de BETANO pentru „2 solist” în meciul FC Botoșani - FCSB
Alex Musi, atenţionat de Adi Mutu după ce a aruncat banderola de la...
Fanatik
Alex Musi, atenţionat de Adi Mutu după ce a aruncat banderola de la naţională: „Nu e o stradă pe care să meargă! O pun pe seama tinereţii”
Răspunsul oferit de Dani Coman la propunerea de a semna cu FCSB: „Poți...
Fanatik
Răspunsul oferit de Dani Coman la propunerea de a semna cu FCSB: „Poți lucra cu oricine”
Legendarul Bjorn Borg a vorbit în premieră despre dependența de droguri: „Mor, nu...
Fanatik
Legendarul Bjorn Borg a vorbit în premieră despre dependența de droguri: „Mor, nu văd nicio lumină”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
S-a aflat după 38 de ani: Gino Iorgulescu a jucat pentru Inter Milano!...
iamsport.ro
S-a aflat după 38 de ani: Gino Iorgulescu a jucat pentru Inter Milano! A stat 3 luni în Italia, dar Ceaușescu l-a adus înapoi: 'Nicu insista să mă întorc, mă gândeam la pușcărie'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!