Valeriu Iftime, un nou atac la adresa lui Charalambous: „Ăsta nu e antrenor!”. De ce vrea, de fapt, demiterea cipriotului de la FCSB: „Râd ăștia de noi în toată Europa. Suntem primitivi”

Valeriu Iftime a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că își dorește să profite de forma slabă a FCSB-ului și să obțină cele trei puncte în meciul de vineri seară. Totodată, el a dezvăluit că Patronul lui FC Botoșani a oferit și explicațiile pentru care își dorește ca Gigi Becali să-l dea afară pe Elias Charalambous.

De ce își dorește Valeriu Iftime demiterea lui Elias Charalambous: „Pentru fotbalul românesc și pentru FCSB!”

Valeriu Iftime le-a pus gând rău campionilor. FCSB se deplasează la Botoșani pentru meciul din etapa a 10-a, iar forma slabă a campioanei ultimelor două sezoane nu o recomandă ca favorită la această întâlnire. Valeriu Iftime a avut o declarație controversată înainte de meci, spunând că își dorește ca prin victoria echipei sale să forțeze demiterea lui Elias Charalambous.

Cu o zi înainte de meci, patronul moldovenilor a revenit și a explicat care este adevăratul motiv pentru care el chiar are această dorință: „Eu aș vrea să-l demit, pentru fotbalul românesc și pentru FCSB. Poate că vine un antrenor care nu mai acceptă compromisuri totale și le dă idei și altora. O să-și revină (n.r. – Gigi Becali), o să se calmeze.

Dacă vine unul care dă doar răspunsuri afirmative și îi aleargă pe fotbaliști, dar altul îi face echipa, ăsta nu-i antrenor. Și dăm într-un balcanism, râd ăștia din Europa de noi, că suntem în urmă cu 500 de ani. Suntem primitivi dacă patronul face echipa. Așa cred eu

Eu vreau să bat FCSB oricând, dacă aș putea. Dacă la pachet vine și plecatul antrenorului, e o bucurie în plus. Este ca atunci când colinzi și pe lângă colac mai primești și un bănuț”, a declarat Valeriu Iftime, conform

Elias Charalambous i-a răspuns lui Valeriu Iftime în conferința de presă

Prezent la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Botoșani, fiind uimit de ura din declarațiile sale: „Visul său cel mai mare e să mă schimbe pe mine!?

Eu am visuri mult mai mari decât acesta și nu au nicio legătură cu ura, așa cum e în cazul său. Eu am visuri pentru mine și familia mea. Dacă asta este dorința lui cea mai mare… nu mai am nimic de zis, îmi ridic mâinile în sus și renunț”, a declarat Elias Charalambous, printre altele, la conferința de presă din ziua de joi, 18 septembrie.