Valeriu Iftime vrea titlul după ce Botoșani a devenit lider în SuperLiga: „Avem o echipă bună, cel mai bun golaveraj!”

Valeriu Iftime, declarații în forță după FC Botoșani - UTA 2-1. Moldovenii sunt pe primul loc în Superliga României, iar patronul clubului visează la un titlu istoric.
Alex Bodnariu
06.10.2025 | 23:08
Superliga României are un nou lider! FC Botoșani a urcat pe primul loc după victoria cu 2-1 în fața celor de la UTA. La finalul partidei, patronul clubului din Moldova a intrat în direct și a declarat, plin de entuziasm, că se gândește la titlu!

FC Botoșani, noul lider din Superliga României

FC Botoșani e fără doar și poate cea mai mare surpriză din noul sezon de Superligă. Moldovenii au rezultate excelente și ocupă prima poziție în ierarhie după primele 12 etape, deși în ultima stagiune au avut mari emoții în privința retrogradării.

Valeriu Iftime, exuberant după ce FC Botoșani a urcat pe primul loc în Superliga

Valeriu Iftime a intrat în direct după victoria obținută în fața celor de la UTA. Omul de afaceri e încântat de ce vede la FC Botoșani și speră din tot sufletul ca jucătorii săi să își continue forma excelentă și în următoarele luni.

„E momentul nostru, să zicem așa. Mâine e botezul lui Miron. Mâine se sărbătorește. Nimeni nu credea că ajungem aici. Nu se dă niciun premiu, vă dați seama. Vrem din toată inima să fim sus și să facem o surpriză. Cine nu ar vrea să ia titlul? Avem cel mai bun golaveraj. Chiar suntem o echipă bună.

Avem jucători extraordinari. În momentul ăsta nu poate să spună nimeni că suntem pe primul loc din întâmplare. M-ați întrebat dacă vreau și vreau. O echipă mică, atunci când are presiune, e greu de gestionat. Era și mai bine azi pe un teren mai bun. E greu să faci fotbal așa. Nu e nimic, asta e Moldova”, a declarat Valeriu Iftime.

Valeriu Iftime nu se teme că va pierde jucători în iarnă

În plus, patronul clubului a vorbit și despre următoarea perioadă de transferuri. Cel mai probabil, jucătorii de la FC Botoșani vor primi oferte de la echipe mai bine cotate din Superligă, însă Valeriu Iftime speră să reușească să îi păstreze.

„Vă dau cuvântul meu de onoare că nu am vândut din foame de bani. Eu le-am dat drumul pentru că au vrut ei să plece. Dawa și Edjouma așa au mers la FCSB. Totdeauna am încercat să îi țin. Jucătorii știu că dacă au o ofertă bună, pleacă. Dacă rămânem acolo sus, nu mai pleacă nimeni. Vă dau cuvântul meu. Dacă Botoșani are o formă bună și e în fruntea clasamentului, nu o să mai vrea să plece.

Până în vară nu mai pleacă nimeni. Ei au salarii bune, nu le poți da mai mult. Sunt convins că o să îi ținem. Când erai pe locul 14, aveai curaj să pleci, dar când ești pe primul loc? Luăm noi jucători de la FCSB!”, a mai declarat patronul de la FC Botoșani, confrom Digi Sport.

