Valeriu Nicolae, dezvăluiri incredibile despre USR PLUS: „Zeci de milioane de euro sunt căpușate. Ce bou am fost”

Valeriu Nicolae, candidatul independent care a ratat Parlamentul României pentru 17 voturi, acuză că „zeci de milioane de euro sunt căpușate” de apropiați ai USR PLUS.

Concret, Nicolae a făcut publică o listă cu salariile a diferiți apropiați ai partidului și ai lui Dacian Cioloș care au sau au avut salarii astronomice în diferite consilii de administrație unde ar fi fost numiți politic.

Mai mult, unul dintre fondatorii partidului PLUS crede că această situație s-ar putea rezolva dacă salariile demnitarilor ar fi mărite considerabil pentru ca politicienii să fie mulțumiți și concentrați pe un singur post.

Valeriu Nicolae acuză USR PLUS că a căpușat milioane de euro

Activistul este „uimit” de tăcerea USR PLUS pe tema acestui subiect, în condițiile în care partidul condus de Dacian Cioloș și Dan Barna se laudă că este un partid curat, care a renunțat la vechile metehne ale PSD sau PNL

„Uimit de tăcerea USRPLUS pe tema consiliilor de administrație am făcut câteva verificări. Mi s-a făcut rău. Fizic rău. Conform declarațiilor de avere, omul care m-a angajat pe mine a primit 331.644 RON de la stat în anul de tehnocrat sau aproape 74.000 EUR. Jumătate dintre ei de la EximBank.

Dragoș Tudorache este acum directorul executiv al PLUS. Un om care făcea, cu mulți ani înainte de a veni în guvernul tehnocrat, peste 100.000 de EUR anual în slujbe internaționale foarte bine plătite.

Dragoș Pîslaru, șeful meu la Ministerul Muncii, primise și el 14.417 RON în perioada când am fost ambii consilierii lui Dacian, adică aproape încă un salariu în plus pe lună.

Alin Mituță, cel care a devenit șeful cancelariei în locul lui Dragoș Tudorache, a primit și el 47.760 RON în plus de la Hidroelectrica și Complexul Energetic Muntenia S.A.

Vlad Voiculescu a fost și el într-un CA unde, în câteva luni, a primit 19.706 RON de la același fond despre care am scris cu indignare că era plin de lideri PNL – respectiv domnul Burduja. Vlad declara asta în 2020: “Cea mai mare bucurie a mea este că până în 2015 am reușit să pun de-o parte destui bani, așa numiții „fuck you money” care îți permit să întorci spatele oricărei oferte și de atunci fac doar lucruri pentru sufletul meu.”

Soțul Ancăi Dragu a fost și el angajat de guvernul tehnocrat și a primit 55.215 RON în acel an.

Dan Barna nici măcar nu și-a trecut veniturile din timpul guvernării tehnocrate în declarația de avere, lucru pentru care ANI ar trebui să se sezize.

Ionuț Moșteanu a făcut 20.794 RON din trei consilii de administrație controlate de ministerul unde a lucrat, deși nu avea nicio calificare care să justifice prezența lui acolo.

Oamenii de mai sus conduc USRPLUS. Nu au fost singurii din USRPLUS care au fost în situații similare”, și-a început Nicolae discursul.

Ionel Dancă, salariu fabulos de 67.521 RON

Nu a scăpat de critici nici Ionel Dancă, apropiatul liderului PNL Ludovic Orban. „Domnul Ionel Danca, și el tehnocrat, acum un om important la PNL se ocupa de presă cât timp a fost consilier al lui Dacian. A fost în cinci CA-uri: Electrica Serv, Oltchim, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Loterie și Conservarea Minelor de unde a primit 67.521 RON. Clar nu avea calificări care să justifice prezența sa acolo.

Șeful de cabinet al lui Dacian Cioloș a făcut în acel an 207.251 RON sau 17.270 RON pe lună sau aproape 4000 de EUR lunar în anul guvernului tehnocrat. Jumătate din banii ăștia au venit din consilii de administrație.

Este imposibil ca Dacian să nu fi știut. De ce nu a făcut nimic e lucrul pe care nu îl înțeleg. Deloc. Aș cum nu am înțeles deloc prietenia cu domnul Dâncu și relațiile foarte bune cu unii dintre cei mai nemernici politicieni. Este drept că Dacian își dona banii de diurnă și știu sigur că și-a donat cel puțin un salariu și nu dorea să se vorbească despre asta.

Doamna Raluca Prună a interzis explicit oamenilor din cabinetul ei să fie în consilii de administrație. Sunt câțiva tehnocrați care au fost ca și mine convinși că nu avem ce căuta în consilii de administrație pentru că asta va vulnerabiliza agenda noastră.

Discuția nu este dacă ei sunt sau nu oameni buni. În fapt eu cred sincer că unii dintre ei sunt chiar excepționali comparativ cu media. Eu scriu aici de legitimitatea lor de a reforma un sistem îngrozitor de căpușat, unde consiliile de administrație (CA) și numirile politice în funcții controlate de stat sunt o catastrofă. Lucruri pe care toți sunt convins că le știau. Scriu despre asumarea trecutului și a greșelilor. Toți sunt în poziții extrem de importante în USRPLUS, partidul care vrea să salveze România.

Soluțiile sunt simple. Un anunț foarte clar al USRPLUS(că de la PNL am așteptări zero) cu ce vor face pentru a remedia situația asta oribilă prin care multe zeci de milioane de EUR sunt căpușate. Asumarea colectivă a faptului că au făcut o greșeală și donarea banilor primiți din CA-uri. Asumarea unei reforme(deloc populare) prin care să se asigure salarii foarte bune demnitarilor pentru a evita viitoare compromisuri similare. Întărirea ANI – instituția este evident disfuncțională în acest moment și reguli foarte clare în partid care să evite nepotismul și cumulul de funcții.

Și da, sumele primite sunt incomensurabil mai mici decât ce căpușează zilnic partidele vechi. Sunt sigur că există explicații. Dar nu despre asta este vorba, ci despre legitimitatea de a salva ceva. Fie și aparențele. Ufff ce bou am fost!”, a concluzionat fostul fondator al PLUS.