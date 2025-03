Vali Badea, avertisment pentru FCSB înaintea derby-ului cu Dinamo: “Un început de play-off mai greu”. Ce zice de Bîrligea. Exclusiv

Vali Badea nu a uitat de duelurile dintre FCSB și Dinamo și a analizat „Derby de România” pentru FANATIK. , încântat de Bîrligea.

Vali Badea, îngrijorat de accidentările FCSB-ului înainte de derby-ul cu Dinamo: „Aproape o echipă întreagă”

Vali Badea așteaptă cu nerăbdare : „Ținând cont că sunt foarte multe absențe la FCSB și practic unii dintre cei mai importanți, aproape o echipă întreagă, e un început de play-off mai greu. Sper să câștige și să ia din nou campionatul”.

Ajuns la 42 de ani, fostul jucător al FCSB nu uită că destinul său a fost cumva legat de confruntările cu alb-roșii: „Pentru mine, cel mai important meci cu Dinamo a fost când jucam la Vaslui și am dat primul gol împotriva lor. Practic cu golul acela s-a convins nea Gigi să mă ia.

Oricum îmi aduc aminte de toate meciurile în care am câștigat contra lor. Cel mai frumos e că sunt suporteri mulți pe stadion și atmosfera va fi foarte frumoasă. Astea rămân cele mai importante, când joci cu stadioanele pline și te simți fotbalist.

Toate derby-urile au fost tari la vremea lor. Nu știu dacă erau atunci mai tari ca acum. Nu poți să spui asta. Clar sunt cele mai așteptate meciuri ale anului și cei mai mulți suporteri pe stadion. Normal că îmi e dor și mie de astfel de meciuri”.

Vali Badea îi face portretul lui Daniel Bîrligea: „Îmi place foarte mult”

Vali Badea consideră că transferul lui Bîrligea e unul foarte reușit: „E un jucător care poate să iasă golgheterul campionatului și îmi place foarte mult. Are viteză, forță, stă bine fizic și joacă excelent cu spatele la poartă. A făcut meciuri foarte bune și în cupele europene, nu doar în campionat”.

În privința lui Gele, marcatorul unui gol frumos la ultimul meci cu Dinamo, fostul atacant al FCSB nu e încă elucidat: „Trebuie să îl mai așteptăm puțin, să prindă mai multe minute ca să îmi fac o părere”.

Chiar dacă Dinamo îi prinde în cel mai bun moment, Badea e de părere că nu vor reuși să se impună: „În orice caz, chiar și cu atâtea accidentări, eu tot pe Steaua (n.r.FCSB) o văd favorită. Au un lot destul de valoros și numeros”.

Vali Badea e convins că Dinamo ar fi putut să aducă jucători mai buni dacă nu ar fi fost în insolvență: „Nu a fost surpriză pentru că mie mi-a plăcut foarte mult jocul lor. Kopic și-a pus masiv amprenta, doar că din cauza faptului că nu o duc foarte bine cu banii nu au reușit să aducă jucători mai valoroși”.

Fostul vârf are și un jucător favorit din tabăra rivală: „Selmani e și el un jucător de travaliu, care ajută foarte mult echipa. E o mare pierdere dacă va pleca”.

Știe și care e marele atu al jucătorilor lui Zeljko Kopic: „Nu știu cum ar putea Dinamo să îi surprindă, doar prin faptul că au un joc de posesie foarte bun. Doar că asta duce jocul doar până la 20 de metri de poartă. Mai departe depinde de calitatea jucătorilor”.

Vede 3 echipe cu șanse egale la titlu: „Orice echipă care leagă două victorii poate să revină în fruntea clasamentului”

Valentin Badea a spus și cum vede lupta la titlu în SuperLiga: „La Steaua (n.r.FCSB), sunt jucători care pot să facă diferența oricând, în ciuda absențelor. Sunt trei echipe care au șanse egale din punctul meu de vedere: Steaua, CFR, Craiova. Orice echipă care leagă două victorii poate să revină în fruntea clasamentului”.

Dacă fosta sa echipă nu va reuși să se impună, speră că titlul va poposi în Bănie: „Craiova are o serie de meciuri în care nu a pierdut de când a venit Mirel Rădoi. Chiar are șanse la campionat și îi doresc multă baftă dacă nu ia Steaua (n.r. FCSB) campionatul, să ia Craiova”.

Badea e legat în continuare de campioana României: „Mai țin legătura cu mulți dintre foștii colegi. Am rămas prieteni foarte buni. De la FCSB mai vorbesc cu Meme”.

Are peste 300 de juniori la academia de fotbal: „Am mulți copii buni”

Valentin Badea este extrem de mândru de proiectul său: „Am făcut 10 ani de când am academia de fotbal și am ajuns la peste 300 de copii. Am toate condițiile de antrenament, două terenuri de iarbă la marginea orașului, la distanță de 2 kilometri unul de altul.

Am făcut parteneriate cu două primării și am 4 microbuze cu care vin la antrenamente. Am mulți copii buni. U15, U16 merg apoi să joace la CSM Alexandria”, .