Vali Crăciunescu, prădat de hoți: „Foarte mult trebuia să plătesc”

Vali Crăciunescu s-a trezit prădat de hoți în plină stradă. Cântărețul a povestit experiența neplăcută prin care a trecut și a spus că pe când a vrut să plece la Poliție să declare furtul roților de la mașina sa, a avut noroc ca făptașii să fi fost deja prinși.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Îndrăgitul artist a trecut printr-o spaimă de zile mari, asta pentru că dacă nu își recupera roțile de la mașină trebuia să scoată bani serioși din buzunar.

Muzicianul a vorbit la Antena Stars despre pățania prin care a trecut recent, în parcarea unui complex comercial din București.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vali Crăciunescu, prădat de hoți într-o parcare a unui complex din București

„Am văzut-o direct pe caldarâm. M-au anunțat niște prieteni și am venit la miezul nopții. Doar ce îi pusesem cauciucurile de iarnă, am lăsat-o la prietenii mei în complex, că o folosesc doar vara. Nu te simți bine deloc când îți vezi mașina pe bolovani”, a declarat Vali Crăciunescu la Antena Stars.

Cântărețul n-a stat mult pe gânduri și a sunat urgent la 112 pentru a declara ce a pățit, iar hoții au fost prinși mai repede decât se aștepta.

ADVERTISEMENT

„Eu am crezut că sunt la camera ascunsă. Atunci când am mers la Poliție am fost să dau declarație, iar după mi-au spus că am și prins hoții, astea sunt roțile dumneavoastră. Oriunde aș parca nu are legătură. Am fost cu colegii mei și am dat declarația”, a mai spus artistul la televiziunea menționată mai sus.

„Te duci să declari și după aia afli că au prins hoții”

„Dar uite că le-am găsit. Asta a fost surpriza. Foarte mult trebuia să plătesc pentru alte roți. Nu mai contează. Te duci să declari și după aia afli că au prins hoții”, a adăugat acesta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vali Crăciunescu este unul dintre cei mai cunoscuți acordeoniști din România. A devenit cunoscut datorită trupei Spitalul de Urgență. În trecut a fost folkist în trupa Karma, apoi clăpar într-o trupă rock. După anii 1990, Vali a reușit să transforme un instrument muzical asociat mai mult cu muzica de petrecere în ceva cu totul nou pentru genul muzical pe care îl are la suflet, rockul.