Vali Crețu a reacționat după ce Eddy Gnahore a semnat cu FCSB: „Eu n-aș face niciodată treaba asta!”

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Eddy Gnahore, fotbalistul a cărei mutare a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK, a fost prezentat oficial de FCSB. Venirea sa la fosta campioană a României a stârnit multe reacții. Valentin Crețu, veteranul „roș-albaștrilor”, a spus totul despre trecerea francezului de la rivala din „Ștefan cel Mare” la echipa sa.

Valentin Crețu nu ar lăsa FCSB pentru una dintre rivalele Dinamo sau Rapid

Rivalitatea dintre Dinamo și FCSB face ca orice transfer între cele două cluburi, indiferent despre cine este vorba, să fie privit de suporteri drept o adevărată „trădare”. Ajuns la 37 de ani, a vorbit despre venirea lui Eddy Gnahore în tabăra „roș-albaștrilor” și a mărturisit că el nu va putea niciodată să își lase echipa pentru una dintre marile rivale.

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„Acum, niciodată! N-am cum să fac treaba asta. Eu nu pot să spun despre altcineva pentru că nu știu ce a fost între ei, cum a plecat. Eu știu doar că Gnahore e un jucător bun și ne va ajuta foarte mult. Dar eu n-aș face niciodată treaba asta. Când eram mai tânăr, nu se știe niciodată. Dar acum, la vârsta asta, n-am cum să fac așa ceva”, a declarat Vali Crețu, conform

Valentin Crețu a jucat în trecut pentru Rapid. Cum l-au depistat giuleștenii că ține cu roș-albaștrii, de fapt

Înainte de a ajunge la FCSB, în 2019, de la Gaz Metan Mediaș, , a trecut o perioadă și prin Giulești. Mai exact, el a fost împrumutat de Concordia Chiajna la Rapid în 2011. Deși el își mărturisea admirația față de echipa de sub Podul Grant la acel moment, s-a aflat că el era, de fapt, stelist.

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„E ca și cum aș fi venit de la Buzău, unde m-am născut, la New York. Am avut o ofertă din Germania și am lăsat totul pentru Rapid. M-a văzut un impresar la un antrenament. A zis că îmi vine cu ofertă din Liga a 2-a, dar nu m-a mai interesat”, spunea Valentin Crețu după ce ajunsese la Rapid. Ulterior, el a explicat motivul pentru care, pe contul personal, avea mai multe fotografii cu Steaua. „Pe contul de Facebook stătea fratele meu.

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El punea pozele acolo. Când eram mici și jucam fotbal, el era cu Dinamo și eu cu Steaua, dar atunci era altceva. Cred că mi-a fost scris să ajung în Giulești. La un moment dat, puteam să merg la Steaua, dar nu a fost să fie”.

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