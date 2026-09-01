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Valentin Crețu (37 de ani) va continua la FCSB, chiar dacă a fost scos din lot înaintea meciului cu UTA din motive de indisciplină. Dacă s-ar fi despărțit de roș-albaștri, fundașul dreapta putea ajunge chiar în Liga 2, la o echipă de tradiție.

Valentin Crețu putea ajunge să joace în Liga 2

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Valentin Crețu a fost la un pas să continue în SuperLiga, după ce a fost scos din lotul FCSB-ului. dacă Gigi Becali nu s-ar fi răzgândit. Latifundiarul din Pipera a decis să îl reprimească pe Crețu la antrenamentele primei echipe și având în vedere că FCSB va reveni la vechiul sistem, cu patru jucători pe linia de fund.

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În cazul în care ar fi plecat de la FCSB, Valentin Crețu nu ducea deloc lipsă de oferte. Fotbalistul buzoian era inclusiv pe lista Chindiei Târgoviște, echipă din Liga 2, care luptă pentru promovarea în SuperLiga. „Vrei să-ți spun ceva? N-am vrut să zic, dar ni l-a propus cineva pe Crețu. Cineva m-a întrebat: ‘Nu-l vreți pe Crețu?’.

L-am vrea, dar nu pot acum, pentru că am doi acolo. Și după am văzut că va reveni titular la FCSB. Nu pot să-mi dau seama! Chiar îl auzeam pe domnul Becali, care spunea că soția lui Crețu a scris ceva pe rețele și că îi va da banii până la final. Ce mai poate fi de spus?”, a declarat Florin Gardoș, manager general la Chindia Târgoviște, potrivit

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Chindia Târgoviște luptă pentru promovarea în SuperLiga

Chindia Târgoviște a fost preluată recentă de Leo Grozavu, care a debutat cu dreptul pe banca dâmbovițenilor, victorie pe terenul celor de la Metalul Buzău, scor 3-1. Chindia Târgoviște ocupă locul 5 după primele 5 etape din Liga 2, cu 9 puncte. La Chindia, Crețu s-ar fi reîntâlnit cu un alt fotbalist care a reușit performanțe la FCSB, Alexandru Băluță.