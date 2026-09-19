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FCSB a trăit o rușine pe „Ion Oblemenco”, fiind învinsă cu 5-0 de Universitatea Craiova. Valentin Crețu (37 de ani) a fost introdus pe teren în a doua repriză, iar la final a venit în fața microfonului pentru a vorbi într-un moment extrem de dificil al echipei. „Gladiatorul” a avut un discurs manifest, în care a expus tot ce a făcut de-a lungul anilor pentru echipa sa, și totodată a vorbit despre episodul în care i-a trimis mesaj lui Gigi Becali după conflictul cu Garita.

Vali Crețu și-a prezentat varianta din conflictul cu Garita după U Craiova – FCSB 5-0

Problemele continuă la FCSB. Formația bucureșteană are probleme mari atât pe teren, cât și în vestiar, iar acest lucru poate fi observat atât din rezultate, cât și din declarațiile fotbaliștilor de după meci. La finalul umilinței cu Universitatea Craiova, Vali Crețu a fost unul dintre fotbaliștii care au venit și au vorbit despre perioada ingrată prin care trece clubul la care a trăit cele mai frumoase momente din carieră.

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În timpul declarațiilor, Crețu a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, „Durere mare, umilinţă, nu sunt multe de vorbit după un asemenea scor. Mergem înainte şi vedem ce putem face. Chiar nu ştiu de ce am căzut aşa de mult. Nu pot să-mi dau seama cum am ajuns în această situaţie. Suntem oameni cu experienţă, dar având în vedere câţi jucători au venit, am avut timp foarte scurt, nu este uşor să integrezi atâţia jucători. Trebuie să pui osul la treabă, să fii disciplinat, serios, să nu ajungem într-o asemenea situaţie.

Sincer, mă uit la mine şi ştiu ce am de făcut, dar nu sunt în măsură să vorbesc în numele tuturor. Încerc să dau totul, să-mi dau viaţa pe teren. Trebuie să vină de la tine, să arătăm a echipă. Nu ştiu, mie îmi pare rău de dânsul (n.r. de Baciu), dar nu mai am cuvinte, în privinţa asta nu mai am ce să spun. Nu cred că există fotbalist în lumea asta care să facă sacrificiile pe care le-am făcut eu pentru echipa asta.

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Nu cred că există fotbalist care să-şi semneze contractul şi rezilierea în aceeaşi zi. Nu am avut niciun conflict cu nimeni. Mesajul cu ‘nea Gigi, am avut tot timpul cele mai mici prime. Ce s-a întâmplat din conflictul care s-a întâmplat, eu m-am simţit foarte prost. I-am dat un mesaj, era ceva normal din punctul meu de vedere. Dânsul mi-a spus că îmi dă 10.000 de euro să fiu rezervă. N-am bătut pe nimeni la FCSB, îi ajut pe cei mici.

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Spune-mi câţi fotbalişti fac ce fac eu, la vârsta asta. Vorbesc foarte mult din punct de vedere spiritual, să ajut echipa.

Dacă aş vorbi singur, aş ajunge la spitalul de nebuni. Cine ajută? Eu ce să pot să fac mai mult. Toţi jucătorii care au fost aici m-au lăudat, toţi antrenorii. Mereu am încercat să dau tot ce am avut mai bun. O să-mi dau viaţa aici până în ultima secundă de contract”, a declarat Vali Creţu conform

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Gigi Becali a dezvăluit că Vali Crețu i-a cerut o mărire de salariu

După ce a fost la un pas să fie dat afară de la echipă, Mai mult decât atât, în mesajul trimis patronului, veteranul lui FCSB amenința că fără această mărire nu va mai juca titular.

„Dacă vă spun ce mi-a zis Crețu, leșinați de râs. «Nea Gigi, eu mi-am dat viața la echipă, dar dacă vrei să mai joc titular să-mi faci salariul de la 10.000 la 15.000». A înnebunit lumea! Pe Crețu nu trebuie să-l bagi în seamă. Auzi tu, ca să uite el tot. Ce să uiți, mă? Că l-ai înjurat pe Garita, de-ți dădea ăla o palmă de te făcea una cu pământul? Tu-ți dai seama că lumea asta a înnebunit? Eu te primesc la echipă, iar tu vii și vrei mărire de salariu? Prostiile lui Crețu mă deranjează pe mine? O să joace și cu asta basta, titular. Îl aleg pe Crețu titular, că își dă viața. Aleargă mult, mai dă și câte o centrare bună. El este băiat bun, inimos”, a declarat Gigi Becali pentru sursa citată.