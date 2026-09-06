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Valentin Crețu (37 de ani) a fost exclus din lotul FCSB-ului pentru meciul cu UTA după ce a fost implicat într-un incident la antrenament și a fost aproape de plecarea de la echipă, însă a fost reprimit în lot și a evoluat ca titular în meciul cu Dinamo. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA gestul făcut de experimentatul fundaș.

Gestul făcut de Vali Creţu după scandalul cu Peluza Nord de la FCSB

În urmă cu două zile, de șantaj, după ce patronului Gigi Becali în urma scandalului în care a fost implicat. Situația s-a calmat mai apoi însă, iar Crețu și-a cerut scuze în fața galeriei înainte de meciul cu Dinamo. „Și Crețu și Tănase s-au dus înspre Filip, discuția de acolo a plecat. După care a venit contra cu Crețu și Garita. Noi le știm pe toate.

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(n.r. Crețu și Garita au bătut cuba înainte de meciul cu Dinamo, erau cei mai buni prieteni) Noi știm mai multe și nu are rost, acolo rămâne în familie. Crețu ne-a explicat situația, și-a cerut scuze. Noi nu vrem să facem scandal și să degenerăm anumite lucruri. A vorbit cu mine, a venit și ieri (n.r. sâmbătă) în fața peluzei și și-a cerut scuze. Poate și noi l-am înțeles greșit. S-a terminat conflictul”, a afirmat liderul Peluzei Nord la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Gheorghe Mustață, verdict despre situația lui Octavian Popescu

Octavian Popescu nu a fost inclus în lotul FCSB-ului pentru ultimele 3 partide și a lipsit și de la antrenamentele echipei, iar Gheorghe Mustață a declarat că acesta reprezintă un „caz închis” pentru cei din Peluza Nord. „Tavi Popescu e plecat, nu știm unde. Dacă nu dă staff-ul de el sau președintele clubului, dăm noi?

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Am înțeles că e bolnav. Pentru noi e un caz închis. Dacă există indisciplină la echipă, trebuie să se ia măsuri urgente”, a afirmat acesta la FANATIK SUPERLIGA. Ultimul meci în care Tavi Popescu a jucat pentru FCSB este eșecul suferit la Cluj contra CFR-ului, 0-1, când a fost titular și a părăsit terenul în minutul 63.

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