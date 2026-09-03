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Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB s-a amuzat pe seama faptului că Vali Crețu i-a cerut o mărire de salariu după ce a fost reprimit la antrenamente.

Patronul FCSB, mesaj ferm pentru Vali Crețu

Fundașul dreapta a fost implicat într-un scandal uriaș după ce s-a contrat cu Arnold Garita la un antrenament, iar Gigi Becali a hotărât în primă fază să-l scoată din lot. Însă, patronul , doar că Vali Crețu i-a transmis că .

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”(n.r. – Crețu va mai rămâne sau nu va mai rămâne? Să vedem, o să trebuiască să-i dau 10.000 de euro în plus la salariu. Îți dai seama ce… câteodată râd singur, zic: ‘Băi, ce minte or avea oamenii ăștia, mă? Eu nu înțeleg’.

Îți dai seama, adică eu te primesc înapoi după ce prostii ai făcut, după toate tâmpeniile pe care le-ai făcut și tu zici: ‘Ca să uit, trebuie să-mi mai dai 5.000 la salariu’. Cred că îl învață nevasta, dar cum bă să faci asta? Oamenii ăștia nu au minte la cap, eu nu înțeleg”, a declarat Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce variante are FCSB pentru postul de fundaș dreapta

Omul de afaceri a mărturisit că după ce a primit acel mesaj de la Vali Crețu i l-a redirecționat lui Mihai Stoica pentru ca și acesta să se amuze de doleanța jucătorului și a menționat că are soluții pentru postul de fundaș dreapta.

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”(n.r. – Am crezut că e glumă) Nu, nu, mi-a dat mesaj. Eu după aia i-am dat lui Meme mesaj: ‘Bă, Meme, vrei să râzi pe ziua de azi, să râzi cu gura la urechi? Hai să-ți dau mesajul lui Crețu care mai vrea 5.000 în plus ca să ne ierte’. Ca să ne ierte și ca să joace. Deci el care ia salariu, ca să joace titular trebuie să-i mai dau 5.000 în plus.

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(n.r. – La cum a arătat Labonne aseară, poate să fie o variantă acolo ca fundaș dreapta) Da, da, da. Și Stancu. Luca Stancu mi-a plăcut, agresiv. Și Labonne poate dacă intră și joacă două-trei meciuri, e posibil să fie soluție. Radunovic iese de pe listă pentru că e accidentat și nu mai intră până în iarnă”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.