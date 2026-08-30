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Vali Crețu și soția sa formează un cuplu de 18 ani și au împreună două fetițe. Mădălina nu a ezitat să-i ia apărarea partenerului său după ce acestuia i-a fost reziliat contractul cu FCSB din cauza unor probleme de indisciplină. Ce acuzații i-a adus soția fotbalistului lui MM Stoica.

Vali Crețu, dat afară de la FCSB. Cum a reacționat soția sa

După ce FANATIK a anunțat în exclusivitate că Vali Crețu a fost scos din lot pentru meciul cu UTA, Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că jucătorul a fost dat afară definitiv.

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Apoi, Gigi Becali a intervenit și el telefonic la FANATIK SUPERLIGA și confirmat faptul că . Totul a pornit de la un . Însă, patronul s-a enervat și pentru că jucătorul l-a sunat să i se plângă de faptul că Mihai Stoica are ceva cu el.

La scurt timp după ce toate detaliile au fost dezvăluite, soția lui Vali Crețu a făcut mai multe postări pe rețelele de socializare în care își apară partenerul. În primă fază, ea vorbește despre onestitatea acestuia și devotamentul pentru FCSB.

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”Vali și-a impus respectul în vestiar, dar mai ales pe teren prin atitudine, muncă, devotament și perseverență, niciodată prin alte metode!!! A fost și va fi întotdeauna OMUL care a jucat cu sufletul pentru această echipă, de aceea tribuna a doua îi strigă numele ori de câte ori Vali este pe teren!”, a scris Mădălina Crețu, în mediul online.

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Soția lui Vali Crețu, acuzații explozive la adresa lui MM Stoica: „Când ești amenințat cu bătaia, îți dorești să doar să renunți”

După acest mesaj, soția fotbalistului a mai făcut și alte postări în care i-a luat apărarea lui Vali Crețu și în care a vorbit despre compromisurile făcute de acesta. În plus, femeia i-a adus acuzații incredibile lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB și a încheiat seria postărilor cu un mesaj al Părintelui Florin Daru.

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„Să știți că Vali a făcut nenumărate compromisuri în toți acești ani la FCSB doar ca să-și îndeplinească visul alături de cea mai iubită echipă din România. În acest moment, nu pot să nu-i iau apărarea soțului meu și să vă spun că cele întâmplate la FCSB nu au legătură cu sportul și cu performanța! S-au încercat tot felul de metode ca Vali să fie îndepărtat de la echipă (contract pe 6 luni), dar ultima le întrece pe toate! În momentul în care ești amenințat cu bătaia de către managerul echipei, nu îți mai dorești decât să renunți la tot ceea ce a însemnat FCSB!

Știu că nu îți place, dar îți mulțumesc pentru răbdarea și puterea ta de a merge mai departe de câte ori ai fost pus în dificultate. Ești ceea ce ești pentru toți suporterii și mai ales pentru familia noastră! Capul sus!”, a scris soția lui Vali Crețu la InstaStory.

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Gigi Becali, anunț clar: „Cine nu ascultă de MM, nu stă! MM e împărat la FCSB”

Gigi Becali, în cadrul intervenției de duminică de la FANATIK SUPERLIGA, a făcut un anunț clar. Jucătorii care nu ascultă sfaturile lui MM Stoica nu vor avea viitor în cadrul echipei FCSB. „Că, domne, MM așa, MM așa. Am zis că cine ascultă de MM stă la echipă, cine nu ascultă de MM nu stă. MM e pus de împărat acolo. El este stăpân că l-a pus împăratul Becali să slujească acolo. El stăpânește. Cine nu ascultă, la revedere.

M-a și sunat să-mi spună că nu știu ce are MM cu el. ‘Bine, mă, dacă are MM ceva cu tine, el stăpânește acolo, pe el l-am pus, înseamnă că nu ai ce să stai dacă nu agreează MM’. La revedere și gata”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Crețu și-a găsit imediat echipă

În ciuda despărțirii neașteptate de FCSB, Vali Crețu nu va sta prea mult departe de fotbalul din SuperLiga. Din informațiile obținute de FANATIK, fundașul dreapta a și ajuns la o înțelegere cu FC Voluntari.

Cristi Coste a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA că jucătorul în vârstă de 37 de ani la noua sa echipă, identic cu remunerația pe care o primea și la FCSB.

Vali Crețu și-a început cariera de fotbalist la Gloria Buzău și înainte de a ajunge la FCSB în vara anului 2019 a mai jucat pentru Râmnicu Sărat, Concordia Chiajna, Rapid, Beroe Stara Zagora, Săgeata Năvodari, Gaz Metan Mediaș, Energie Cottbus și ACS Poli Timișoara.