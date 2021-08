Vali Crețu îl distruge pe Dinu Todoran, fostul antrenor de la FCSB: „Înainte de meciul cu Karagandy a uitat primul 11!”. Exclusiv

La finalul partidei FCSB – Sepsi, .

Ulterior, pentru fostul său jucător.

Vali Crețu îl distruge pe Dinu Todoran, fostul antrenor de la FCSB

FANATIK a aflat că Vali Crețu s-a destăinuit apropiaților despre conflictul cu Dinu Todoran. Fundașul FCSB-ului ar fi spus că toate acuzațiile lui Dinu Todoran sunt doar minciuni.

Ba mai mult, Vali Crețu ar fi mărturisit că, înaintea uneia dintre partidele cu Șahtior Karagandy, din preliminariile Conference League, Dinu Todoran ar fi uitat să le prezinte jucătorilor echipa de start.

„De mine poate să spună că sunt slab, urât, dar m-a deranjat că a mințit în ultimul hal. Noi nu făceam un tactic, nu făceam traseu de joc, nu făceam nimic. M-a durut că a mințit.

Ce să te pui cu el, că e mare antrenor… El n-a făcut niciodată centrări cu manechine. Era bătaie de joc. El ne punea invers pe tablă, ne încurca tot timpul.

La ședința tehnică, dinaintea meciului cu Karagandy, a uitat să pună echipa și fazele fixe. La Buzău, cât au putut ăia o repriză, nici nu știu dacă am dat un șut pe poartă, dar am rezolvat jocul în a doua repriză, pentru că nu mai puteau ăia.

Se vede câtă răutate are în el, eu n-am spus de el că e slab. Odată, ne-a zis «automat mută aici» de șase ori, încontinuu, același lucru. La el, adversarii erau slabi, iar noi eram cei mai buni, atâta zicea. Zicea că, dacă se uită la CFR, când lovesc ăia mingea, plânge. Cu oricare jucam, ei erau slabi, noi eram cei mai buni. M-am închinat.

Jucătorii vorbeau despre faptul că nu se poate așa ceva. De asta mor de oftică, că nu e nimic adevărat din ce a zis. Cum să minți în halul ăsta? Dacă noi nu am făcut finalizare cu manechin, are curaj să pună mâna pe biblie și să jure? Foarte urât a vorbit. Un antrenor nu putea să vorbească așa. Eu nu am vorbit la adresa lui, am spus realitatea. Nici la juniori nu poți să faci aceste greșeli.

Avea două-trei cuvinte. Cum ne întâlneam, spunea «bună ziua, în primul rând», greșeală gramaticală. «Bună ziua, în primul rând. Sincer vă spun, sunteți buni. Totul depinde de noi» și nu mai știu, mai avea un cuvânt. Avea două-trei cuvinte, cum să iei titlul cu el? Nu ne venea să credem.

Toni Petrea este zece clase peste el. Un om din staff-ul lui spunea că nu poate să-l asculte, că își bagă mâinile la urechi. Nu cred că am văzut un antrenor care să declare așa ceva despre un jucător.

Mă deranjează că a mințit. Am avut meci la Karagandy și a uitat să pună echipa și fazele fixe, în meci de Europa. Păi, dacă tu, antrenorul, uiți, jucătorul ăla cum să mai intre pe teren, ce să mai facă? Ne punea invers pe tablă. Pe mine mă punea în stânga, pe Cordea îl punea în stânga, când el era în dreapta. Așa se întâmpla la fiecare ședință.

Înaintea meciului cu Karagandy, a uitat să ne spună primul «11» și fazele fixe. Nu-mi aduc aminte de altul în cariera mea, e unic. Noi, cu Petrea, eram piesă, eram șmecheri, chiar făcea antrenamente foarte bune”, a spus Vali Crețu unor apropiați.

Declarația lui Dinu Todoran

„Am văzut declarația lui Valentin Crețu. Să o luăm cu începutul. Chiar aseară când au dat gol, am dat un mesaj și am zis că toate declarațiile vor fi către mine, că eu sunt vinovat că nu au câștigat aseară.

Și eu am fost jucator și știu că mereu e vina fostului antrenor dacă nu se câștigă, iar dacă se câștigă e meritul noului antrenor. În legătură cu ce a declarat acel jucător, el nu îl consider fotbalist, îl consider jucător. La Buzău am câștigat cu 5-1, poate trebuia să câștigăm cu 6-1 ca la tenis.

Asta spune multe despre caracterul lui, nu poți să declari niște lucruri care nu sunt adevărate, te iei de tot staff-ul care a fost. Te întâlnești cu Pintilii, cu Toma și cu Ovidiu, te întâlnești cu ei la antrenamente. Nu am știut că este un metodist așa de bun la echipă. Probabil nici Toni Petrea nu a știut, că putea să profite de el și să ia campionatul.

La fotbal e în felul următor, trebuie să ai anumite caracteristici, în primul rând trebuie să fii bine medical, după aia trebuie să vină partea tehnică, partea mentală, partea fizică și partea tactică. Vali e un jucător despre care, din punct de vedere fizic nu ai ce să îi zici, se antrenează 100%. Cine l-a antrenat pe Vali, știe că dă 100% la antrenament. El e deficitar la celelalte părți.

Ca să argumentez, aveam metode de antrenament când trebuia să vină cu centrare, să apară lângă atacanți, la finalizare. A ajuns la centrare, a dat în primul manechin, după aia afară, la următoarea la portar. L-am adus încă o dată să centreze, nu s-au mai dus atacanții la finalizare, am oprit și am zis: «Ce s-a întâmplat?».

Au explicat: «păi, Mister, la centrare trebuie să ne repliem să nu ne prindă ăștia pe contraatac». I-a mai dat cineva o soluție, dacă ajungi la centrare, pune mâna pe ea, faci henț și mergem să ne organizăm defensiv. S-au luat foarte multe goluri pe poziționarea lui proastă. A greșit și la golul primit cu Karagandy”, a declarat Dinu Todoran, la .