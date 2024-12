Vali Crețu, interviu emoționant pentru Fanatik: „Cât sunt eu de optimist, nu credeam să am un asemenea an!”

Vali Crețu (35 de ani) este unul dintre cei mai iubiți jucători de la FCSB. Fundașul dreapta își dă viața pe teren, motiv pentru care a fost premiat la final de 2024.

Vali Crețu, interviu pentru FANATIK : „A fost incredibil să iau campionatul la 35 de ani”

Ajuns la 35 de ani, Valentin Crețu și-a îndeplinit mai multe visuri. A devenit campion cu FCSB și a câștigat Supercupa României, iar acum face senzație în Europa League. După 6 etape, roș-albaștrii au 11 puncte și

Ai arătat și arăți mult suflet de fiecare dată când intri pe teren. Care e secretul? Care e motivația extraordinară care te împinge să joci la nivelul ăsta maxim?

– Mulțumesc de întrebare. Mulțumesc FANATIK pentru acest premiu. Pentru mine contează extraordinar de mult. Secretul e că iubesc fotbalul, îl fac din plăcere, d-asta m-am apucat de fotbal, am în spate o familie care mă susține. Ăsta e cel mai important lucru. Perseverența mea, lupta disciplina, munca. Astea sunt cele mai importante aspecte.

Cum a fost anul 2024? Ați trecut de presiunea câștigării titlului. A fost o descătușare când ați câștigat campionatul?

– Da. A fost un an formidabil, minunat. Pentru mine a fost incredibil să iau campionatul la 35 de ani și acum să avem performanță în Europa. Pentru mine e un an, cât sunt eu de optimist, la care nu mă gândeam niciodată.

„Germania m-a schimbat”

Când erai la Gaz Metan Mediaș și lumea credea că ești la final de carieră, te gândeai că va mai exista un astfel de urcuș și să joci la cel mai înalt nivel?

– Sincer, da. De atunci m-am schimbat. Când am ajuns la Mediaș după perioada din Germania am început să mă schimb. Toți oamenii greșesc. Când nu facem lucrurile cum trebuie, trebuie să ne dăm seama de anumite chestii și chiar Germania pe mine m-a schimbat, ca om, ca fotbalist. De atunci am devenit mai profesionist, am început să am mai multă grijă de alimentație, de somn. Așa se face performanță. Să ai mai multă grijă, să fii mai responsabil. Pentru mine Germania a contat mult la performanțele pe care le am acum.

În primul rând mi-am schimbat mentalitatea. Mentalitatea schimbă tot. Le mulțumesc oamenilor care au avut încredere în mine și m-au susținut necondiționat. Mă bucur că avem un an minunat. Vreau ca în 2025 să fim iar campioni, să ducem Steaua acolo unde îi e locul și mă bucur enorm.

Cum ai trecut peste perioadele în care nu aveai contract? Ai mers în cantonament fără contract. Unor fotbaliști poate le era imposibil să treacă peste asta.

– Da. Ce scrie aici? Gladiator? Gladiator e puțin spus. Sunt luptător. Viața m-a făcut să fiu așa. Am luptat cu ea de mic, am trecut prin multe momente și asta e o dovadă că dacă îți dorești cu adevărat, nu ai cum să nu reușești.

Să joci din 3 în 3 zile e ușor? Văd că începe să vă placă.

– Nu e ușor. Trebuie să ai mare grijă la recuperare. Dar cine iubește fotbalul și îl face din pasiune, că asta ne place cel mai mult să facem, cel mai bine să joci din 3 în 3 zile. Ai și ritm de joc. Îți dă o altă viteză. Așa simt eu. Poate greșesc, dar asta simt eu și îmi doresc să joc din 3 în 3 zile.

Până la 40 de ani?

– Da. O să vedeți. Fără accidentări. Sper. Îi mulțumesc și lui Dumnezeu că tot timpul a fost în mintea mea, în sufletul meu. Sunt un om credincios. Nu e o laudă, ăsta e purul adevăr. Trebuie să ai credință în tot ceea ce faci. Am avut credință în ce fac, în familia pe care o am, care mă reprezintă. Le mulțumesc oamenilor care s-au gândit la mine. Pentru toate gândurile bune, le mulțumesc tuturor.

„Vreau să ajung din nou la echipa națională și să joc în grupele Champions League”

Un vis pentru 2025?

– Visul e să iau din nou campionatul. Să ajung iar la echipa națională. Vreau să joc în grupele UEFA Champions League.

Te vezi în 2026 în America cu echipa națională?

– De ce nu? Eu sunt încrezător. Cel mai important e să vorbești mai puțin și să o faci pe teren. Până acum cred că am arătat-o. Eu știu de ce sunt în stare. D-aia am și zis că o să joc până la 40 de ani. Poate și mai mult, Doamne ajută. Dar sunt încrezător și m-am bucurat pentru toți jucătorii care au fost la Euro și au făcut românii mândri.

