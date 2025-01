Vali Crețu, mesaj emoționant, de pe terenul de antrenament, în prima zi a anului 2025: „M-am apropiat mai mult ca niciodată de Dumnezeu! Vom fi campioni și vom juca în Champions League”

Valentin Crețu este unul dintre cei mai iubiți jucători din echipa lui Elias Charalambous. Fotbalistul trecut pe la echipa națională i-a impresionat pe fani în decursul anilor prin determinarea sa, iar acesta a avut un mesaj emoționant pentru suporteri la început de 2025.

Vali Crețu, mesaj emoționant în prima zi a anului 2025. S-a filmat pe terenul de antrenament

Deși are 35 de ani, Valentin Crețu este un exemplu pentru tânăra generație de fotbaliști din România. Jucătorul celor de la FCSB este titular incontestabil pe postul de fundaș dreapta la campioana României, iar felul în care se motivează l-a făcut să atragă simpatia fanilor din țară.

ADVERTISEMENT

, acolo unde a primit titlul de ”Gladiatorul anului”, iar mesajul acestuia .

Pe data de 2 ianuarie, acesta va împlini vârsta de 36 de ani, iar în prima zi a anului 2025, acesta s-a filmat la baza FCSB-ului, acolo unde a venit să se antreneze. Crețu a avut un mesaj plin de emoție pentru toți cei care i-au scris în această perioadă.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, fotbalistul campioanei României le-a făcut o promisiune fanilor FCSB pentru acest an 2025 și chiar a început să lăcrimeze în timpul filmării, fiind vizibil copleșit de mesajele pe care le-a tot primit pe perioada sărbătorilor.

„Vreau și eu să vă urez un an 2025 cât mai bun, să aveți parte de tot ce vă doriți voi și multă sănătate. Fac acest video pentru că m-ați făcut fericit și mândru, pentru că am primit foarte multe mesaje, nu numai de la roș-albaștri, am primit de la dinamoviști, rapidiști, craioveni, arădeni, ploieșteni..

ADVERTISEMENT

Am simțit că sunt niște mesaje din suflet și din inimă, de asta fac acest video, foarte mulți mi-au scris de unde am atâta putere, cum reușesc să fiu meci de meci 100%, o să împărtășesc cu voi secretele mele pentru că sunt adevărate și sunt din inimă. Să știți că nu vă puteți apropia de Dumnezeu și să aveți credință dacă nu aveți aceste lucruri în voi:

Să aveți demnitate, onoare, caracter, disciplină, muncă și perseverență. Nu poți să te apropii de Dumnezeu dacă nu ai aceste lucruri în tine. Ăsta este secretul meu. M-am apropiat mai mult ca niciodată de Dumnezeu și am o putere interioară pe care nu am cum să o descriu prin cuvinte”, a spus Valentin Crețu.

ADVERTISEMENT

Valentin Crețu: „M-ați făcut foarte fericit”

„Puterea pe care v-am arătat-o pe teren meci de meci.. M-ați făcut foarte fericit prin mesajele pe care mi le-ați dat. Nu-mi stă în caracter să fac videoclipuri, eu sunt mai mult cu munca pe teren. Voi fi mereu un om echilibrat, foarte simplu, pentru că fericirea și bucuria stă în lucruri simple.

Bogățiile nu te fac fericit, eu asta simt. Sunt mândru că am ajuns aici și sunt campion, am avut un an 2024 excelent, asta doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Aceste cuvinte sunt din toată inima mea, pentru că sunt un om corect, un om cu frică de Dumnezeu, sunt un om care respectă și vreau să vă mulțumesc din toată inima mea”, a declarat Valentin Crețu.

Valentin Crețu: „Anul acesta vom fi campioni și o să mergem în UEFA Champions League”

„Vreau să fiți mai buni, să încercați asta, pentru că o să aveți numai bucurii și numai liniște în suflet. Când voi muri, așa voi rămâne, la fel. Nu voi uita de unde am plecat și nu o să uit niciodată.

La final, vreau să știți că anul acesta vom fi campioni și o să mergem în UEFA Champions League. De aia sunt aici la muncă, din prima zi a anului, mâine fac 36 de ani și asta am simțit să vă împărtășesc. Sper că transmit ceva cu acest mesaj, nu uitați să fiți mai buni și vorba ‘nimic fără Dumnezeu’.

Să nu uitați că toate mesajele pe care mi le dați, pe toate le văd. Vă mulțumesc și vă pup, numai bine”, a fost mesajul pe care l-a dat Valentin Crețu suporterilor și urmăritorilor săi.

vali-cre-u-mesaj-special-de-1-ianuarie.mp4