Vali Crețu nu renunță la obiectivul principal al carierei: „Vrem să ne îndeplinim acest vis”

, doar că de data aceasta gruparea roș-albastră a avut un parcurs de senzație și în cupele europene. Valentin Crețu a vorbit despre acest sezon remarcabil făcut de campioni și a transmis care este principalul obiectiv al grupului.

Valentin Crețu vrea cei mai tari adversari în Champions League!

FCSB a jucat peste 20 de meciuri în cupele europene în sezonul recent încheiat, iar Vali Crețu a fost unul dintre cei mai importanți jucători din lotul antrenorului Elias Charalambous.

La 36 de ani, fotbalistul român a arătat că este un adevărat gladiator și este în prezent un adevărat exemplu pentru toți fotbaliștii români, dar și pentru cei mai tineri, care vor să își construiască o carieră în fotbal.

Într-un interviu oferit la finalul sezonului, fundașul a explicat că primul titlu a avut o însemnătate aparte pentru el și că visează să joace în .

„Primul trofeu a fost și va rămâne pentru mine cel mai important, altă bucurie, altă senzație. Și acesta de acum pentru mine este foarte important și rămâne în istoricul meu. Amândouă contează foarte mult, dar la primul ai alt sentiment.

Este ceva special pentru că am avut parcursul european pe care l-am avut și este un sezon incredibil, cum nici noi nu ne așteptam. Suntem foarte mândri de munca pe care am făcut-o. (n. r. nota echipei pentru acest parcurs). 10+. De asta am și făcut performanță.

Ne gândim sus de tot și vrem să ne îndeplinim acest vis, să intrăm în grupele UEFA Champions League. Mi-aș dori o grupă cu echipe foarte bune. Dacă eram mai tânăr, voiam echipe accesibile, dar fiind pe sfârșit de carieră, îmi doresc cu echipe cât mai bune.

Barcelona, Paris Saint Germain, Manchester City, vedem. Asta înseamnă să crezi în tine, să fii perseverent, să crezi în munca ta, să nu te oprești niciodată și vei reuși”, a spus Valentin Crețu.

Valentin Crețu, convocat la echipa națională la 36 de ani!

După un al doilea sezon remarcabil alături de campioana României FCSB, . El va fi în .

Cele două partide din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 sunt foarte importante în ceea ce privește prezența la turneul final de anul viitor, mai ales în contextul în care România a pierdut contra Bosniei în primul meci al campaniei.

Pentru Crețu, prezența la echipa națională nu este chiar o premieră, el având deja două selecții sub tricolor. El a debutat pentru România în noiembrie 2020, când la cârmă era nimeni altul decât Mirel Rădoi, actualul antrenor al Universității Craiova.