Vali Crețu o exclude pe Dinamo din lupta la titlu! FCSB se va bate cu două echipe la câștigarea campionatului: ”Așa zic!”

Valentin Crețu (35 de ani), veteranul campioanei României, a numit înainte de Dinamo – FCSB cele două echipe pe care le consideră contracandidatele echipei sale în lupta pentru titlu. Fundașul dreapta le vede în continuare pe CFR Cluj și Universitatea Craiova principalele adversare.

Valentin Crețu, despre principalele contracandidate la titlu pentru FCSB înaintea derby-ului cu Dinamo

Crețu a explicat că FCSB a avut un început de sezon mai slab din două motive. Primul este legat de necesitatea integrării noilor jucători, iar al doilea de programul aglomerat din cauza meciurilor din cupele europene.

ADVERTISEMENT

Valentin Crețu s-a arătat însă optimist legat de faptul că roș-albaștrii și-au revenit la forma lor optimă. El a subliniat că FCSB are puncte de recuperat și nu își mai permite să facă pași greșiți de acum încolo.

”Anul trecut am fost bine, acum am început mai slab. Au mai și venit jucători, până i-am integrat. Apoi a mai fost și programul mai aglomerat. S-au schimbat multe. Dar ne-am reglat și trebuie să nu mai facem pași greșiți, pierdem puncte și e greu de recuperat (n.r.- dezavantajul creat). Am revenit la forma noastră, sperăm să o ținem tot așa.

ADVERTISEMENT

Cred că tot Craiova, CFR. Craiova a început să fie mai constantă. Înainte era inconstantă. CFR și Craiova sunt principalele contracandidate. Așa zic”, a declarat Valentin Crețu, conform site-ului , înaintea .

Referitor la duelul orgoliilor împotriva ”câinilor roșii”, Crețu a ținut să sublinieze că FCSB este echipa ce are mai multă experiență. Fundașul dreapta al roș-albaștrilor a recunoscut însă că nu se așteaptă la un meci ușor.

ADVERTISEMENT

Mizează pe un derby echilibrat

”Da! Avem experiență mai mare decât ei. Jucăm de mult timp împreună și am ajuns la maturitate. Dinamo are lot bun, dar nu foarte stufos, mare. Depinde cine se motivează mai bine. Cred că vor fi foarte agresivi, . Sperăm să intrăm și noi bine în meci”, a mai spus Crețu, potrivit sursei citate.

Derby-ul Dinamo – FCSB se va juca duminică, începând cu ora 21:00, pe Arena Națională. ”Câinii” se află pe locul 6 cu 18 puncte, iar roș-albaștrii pe 8 la două lungimi distanță. Echipa ”oaspete” are însă un meci mai puțin disputat decât marea rivală.

ADVERTISEMENT

Valentin Crețu a strâns deja 18 apariții la FCSB în actualul sezon, în toate competițiile. Apărătorul lateral din flancul drept și-a trecut în cont și două pase de gol. Cel mai probabil, Crețu va fi titular împotriva lui Dinamo.