Vali Crețu, incert pentru meciul cu CFR Cluj? Cu ce probleme s-a ales după FCSB – Sepsi. Exclusiv

Vali Crețu (32 de ani) a fost transferat de FCSB, în vara lui 2019, de la Gaz Metan, pentru 125.000 de euro.

Vali Crețu, probleme fizice după FCSB – Sepsi

FANATIK a aflat că Vali Crețu a suferit o contuzie puternică, la piciorul stâng, în partida cu Sepsi, în urma unei intrări prin alunecare. Astfel că, marți, a efectuat o radiografie, care a relevat faptul că nu este vorba despre o fractură.

Totodată, , care a vorbit în termeni duri pentru FANATIK despre fostul antrenor, Dinu Todoran, ar fi suferit o întindere de ligamente la una dintre mâini.

Duminică, pentru FCSB, urmează un meci greu contra celor de la CFR Cluj. În cazul în care Vali Crețu nu va fi disponibil pentru partida din Gruia, acesta ar putea fi înlocuit de Denis Haruț.

Edi Iordănescu, semnal de alarmă după meciul cu Sepsi

După remiza cu Sepsi, faptul că echipa mai are mult de muncit pentru a ajunge la nivelul pe care și-l dorește.

„Ținând cont de situația din clasament, putem spune că sunt puncte pierdute. Pot spune că avem mult de muncă, tare, tare mult de muncă.

Suntem în plin campionat, împreună cu staff-ul tehnic doresc să duc echipa într-o direcție, din păcate suntem departe de ce îmi doresc să jucăm.

De multe ori am avut ca adversari portar care să fie omul meciului. Vlad a fost decisiv la penalty, pe de-o parte am pierdut două puncte, pe de altă parte am câștigat unul.

Am vrut, am încercat, din păcate nu am realizat prea multe.

Am o bancă în care cred, dar și pe bancă avem tineri, am mai pierdut și un jucător, pe Moruțan, să vedem ce se va întâmpla, e posibil să mai am nevoie de doi jucători, o să mai discut și cu patronul.

Nu discutasem despre plecarea lui Moruțan când am semnat, eu nu o să mă opun unui transfer, mai ales dacă se pleacă la mai bine și mi se pare normal să îi sprijinim. Cu tot regretul, pentru echipă, nu mă pot opune, dar e normal să punem în loc.

Mi-e greu în plin campionat să punem alții. Eu aștept mai multă personalitate, să fim mai organizați, să comunicăm mai mult, să fim mai intenși, e clar că se văd niște lucruri pentru care am venit aici.

Trebuie luat totul etapă cu etapă, pentru că nu putem pune la punct o echipă în câteva etape. Trebuie să analizăm ce s-a întâmplat în seara asta și după vorbim de alți jucători”, a declarat Edi Iordănescu, la finalul meciului cu Sepsi.