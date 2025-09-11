Vali Crețu și Mihai Lixandru, amintiri fabuloase din timpul școlii. Cine copia cel mai mult și ce profesii ar fi avut dacă nu ajungeau fotbaliști. Video

În săptămâna în care , Vali Crețu și Mihai Lixandru au depănat amintiri din perioada în care erau elevi și au dezvăluit care au fost cele mai importante premii pe care le-au obținut.

Cum s-au descurcat la școală Vali Crețu și Mihai Lixandru

Cei doi jucători ai campioanei României au fost protagoniștii unui interviu inedit pentru Sport Content EAD în care au vorbit despre momentele când mergeau la școală și au stabilit cine a fost campion la copiat.

Veteranul Vali Crețu a recunoscut că în perioada când era elev chiulea destul de mult de la școală și era un adevărat maestru la copiat. ”Eu eram bun, doar la asta mă pricepeam la școală. De la colegul meu de bancă copiam de rupeam”, a mărturisit fundașul dreapta.

Mijlocașul a precizat că i s-a mai întâmplat să ațipească în pauze, dar ar fi putut ajunge un bun profesor de sport. Crețu a spus despre coechipierul său că a fost unul dintre preferații profesorilor pentru că ”e un băiat cuminte”. Ambii jucători au precizat că cea mai mare distincție luată la școală a fost premiul trei.

Stilistul din tabăra campioanei României

Întrebați dacă școala i-ar fi ajutat în cazul în care nu ar fi reușit în sport și ce meserii ar fi ajuns să practice dacă nu jucau fotbal, Vali Crețu a surprins prin sinceritatea sa, dar și prin profesia pe care ar fi urmat-o.

”Am fost genul de elev problematic. Lipseam de la ore, nu ascultam, mai vorbeam în timpul orei. Nu prea mi-a plăcut școala. Dacă nu eram fotbalist ajungeam cel mai tare stilist. Puțin mai aveam pe la 18 ani să mă fac stilist”, a declarat el.

”Nu pot să spun că am fost problematic, ci un copil mai energic. Nu am fost cel mai cuminte, mi-a plăcut să mai glumesc. Înainte să reușesc să plec la Liga 2, la seniori, începusem Facultatea de Construcții la București. Era planul B în cazul în care nu reușeam cu fotbalul. Probabil aș fi ieșit inginer constructor”, a dezvăluit Mihai Lixandru.