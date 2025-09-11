Sport

Vali Crețu și Mihai Lixandru, amintiri fabuloase din timpul școlii. Cine copia cel mai mult și ce profesii ar fi avut dacă nu ajungeau fotbaliști. Video

Ajunși fotbaliști importanți la campioana FCSB, Vali Crețu și Mihai Lixandru și-a adus aminte de perioada când mergeau la școală.
Traian Terzian
11.09.2025 | 07:00
Vali Cretu si Mihai Lixandru amintiri fabuloase din timpul scolii Cine copia cel mai mult si ce profesii ar fi avut daca nu ajungeau fotbalisti Video
Amintiri haioase din perioada școlii cu Vali Crețu și Mihai Lixandru. Sursă foto: captură video

În săptămâna în care a început un nou an școlar, Vali Crețu și Mihai Lixandru au depănat amintiri din perioada în care erau elevi și au dezvăluit care au fost cele mai importante premii pe care le-au obținut.

Cum s-au descurcat la școală Vali Crețu și Mihai Lixandru

Cei doi jucători ai campioanei României au fost protagoniștii unui interviu inedit pentru Sport Content EAD în care au vorbit despre momentele când mergeau la școală și au stabilit cine a fost campion la copiat.

Veteranul Vali Crețu a recunoscut că în perioada când era elev chiulea destul de mult de la școală și era un adevărat maestru la copiat. ”Eu eram bun, doar la asta mă pricepeam la școală. De la colegul meu de bancă copiam de rupeam”, a mărturisit fundașul dreapta.

Mijlocașul Mihai Lixandru a precizat că i s-a mai întâmplat să ațipească în pauze, dar ar fi putut ajunge un bun profesor de sport. Crețu a spus despre coechipierul său că a fost unul dintre preferații profesorilor pentru că ”e un băiat cuminte”. Ambii jucători au precizat că cea mai mare distincție luată la școală a fost premiul trei.

Stilistul din tabăra campioanei României

Întrebați dacă școala i-ar fi ajutat în cazul în care nu ar fi reușit în sport și ce meserii ar fi ajuns să practice dacă nu jucau fotbal, Vali Crețu a surprins prin sinceritatea sa, dar și prin profesia pe care ar fi urmat-o.

”Am fost genul de elev problematic. Lipseam de la ore, nu ascultam, mai vorbeam în timpul orei. Nu prea mi-a plăcut școala. Dacă nu eram fotbalist ajungeam cel mai tare stilist. Puțin mai aveam pe la 18 ani să mă fac stilist”, a declarat el.

”Nu pot să spun că am fost problematic, ci un copil mai energic. Nu am fost cel mai cuminte, mi-a plăcut să mai glumesc. Înainte să reușesc să plec la Liga 2, la seniori, începusem Facultatea de Construcții la București. Era planul B în cazul în care nu reușeam cu fotbalul. Probabil aș fi ieșit inginer constructor”, a dezvăluit Mihai Lixandru.

Crețu și Lixandru, povești amuzante din școală

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
