Un jucător al FCSB, cerut la echipă de un fost coleg al lui Cristi Chivu. Împrumut pe 6 luni din iarnă! Exclusiv

Vali Gheorghe a plecat de la FCSB în vară, la câteva zile după ce roș-albaștrii se întorseseră din vacanță și au început pregătirea pentru actualul sezon. a fost împrumutat pentru un an de FCSB la Umraniyespor, nou-promovată în SuperLiga turcă.

FANATIK a aflat că Vali Gheorghe ar putea schimba din nou echipa în perioada de mercato care urmează peste câteva săptămâni. Evoluțiile bune, la un moment dat, de la Umraniyespor au atras atenția altor formații din prima ligă din Turcia.

Din informațiile noastre, Vali Gheorghe a fost solicitat de una dintre echipele bine clasate ale campionatului. Este vorba despre Adana Demirspor, ocupanta locului 3 în Superliga turcă la întreruperea cauzată de Cupa Mondială.

Adana Demir este antrenată de italianul Vincenzo Montella, coleg cu Cristi Chivu la AS Roma până la plecarea românului la Inter, în 2007. Adana Demir are un sezon de vis, fiind singura formație cu un singur eșec, 2-4 cu liderul Fenerbahce după disputarea a 13 etape.

Montella l-a „ochit” pe Vali Gheorghe în meciurile bune pe care mijlocașul de la FCSB le-a făcut la Umraniye. În primul rând contra lui Fenerbahce și , cum a dezvăluit FANATIK.

Mutarea lui Vali Gheorghe la Adana Demir ar fi, de fapt, un împrumut pe 6 luni, până în vară, când s-ar întoarce la FCSB

Vali Gheorghe ar putea juca la Adana Demir și să se bată pentru un loc în cupele europene cu echipa lui Montella de la 1 ianuarie 2023. Mutarea sa ar fi de fapt un împrumut pe 6 luni, atât timp cât mai are de stat și la Umraniye.

Ultima clasată în Turcia, cu o singură victorie până acum, nu s-ar opune acestei mutări. Este nevoie însă și de acceptul celor de la FCSB pentru ca Vali Gheorghe să treacă la Adana. În contractul de împrumut dintre FCSB și Umraniyespor există o clauză prin care ploieșteanul de 25 de ani ar putea fi cumpărat de turci în iunie 2023 pentru suma de 200.000 de euro.

Ei bine, dacă se face mutarea mijlocașului de la Umraniye la Adana Demir, noua echipă a lui Vali Gheorghe va prelua și clauza de 200.000 de euro de transfer definitiv. Dacă nu o va activa, Vali Gheorghe se va întoarce la FCSB după doar un an.

„Am decis până la urmă să îl cedez pe Vali Gheorghe sub formă de împrumut în Turcia. Dacă băiatul confirmă acolo ei au drept de transfer definitiv pentru 200 de mii de euro. Am zis să îi fac un bine băiatului. E o șansă bună pentru el, iar eu l-am înțeles”, a confirmat Gigi Becali, vara trecută, pentru .

30 iunie 2026 este data la care se termină contractul lui Vali Gheorghe cu FCSB. El a venit la echipa lui Gigi Becali în septembrie 2021, cerut de Edi Iordănescu

250.000 de euro a plătit Becali celor de la Astra Giurgiu pentru transferul lui Vali Gheorghe

Vali Gheorghe a debutat furtunos în Turcia, cu gol pe terenul lui Fener, dar a pierdut echipa în ultimele etape. Varianta Adana i-ar veni mănușă

Vali Gheorghe a debutat cu un meci foarte bun în tricoul celor de la Umraniyespor. A fost 3-3 în prima etapă pe terenul lui Fenerbahce, actualul lider, , la 3 minute după intrarea pe teren.

A jucat ulterior aproape meci de meci, reușind să prindă și tricoul de titular trei etape la rând. O singură dată a lipsit din lot, în deplasarea de la Konya, iar în ultimele două meciuri ale nou-promovatei a prins lotul, dar nu a prins minute. Este și motivul pentru care românul ar vrea să schimbe aerul în iarnă, iar varianta Adana Demir îi vine mănușă.

A mai existat un meci extraordinar pe care jucătorul aflat sub contract cu FCSB l-a făcut la Umraniye, în Cupa Turciei. A marcat și a dat și pasă de gol în Umraniye – Efeler 4-0, disputat recent, pe 9 noiembrie. Sunt chiar ultimele minute jucate de , de fapt singurul meci în care a fost integralist pentru formația turcă.