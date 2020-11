Vali Ghionea, interviu despre handbalul românesc: “Mi-e teamă că după era Neagu vor urma problemele şi la feminin”. Exclusiv

Valentin Ghionea este unul dintre cei mai experimentaţi handbalişti români în activitate. Recent revenit la Dinamo, jucătorul în vârstă de 36 de ani a dat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre mai multe subiecte delicate ale handbalului românesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ghionea s-a întors după o pauză de 8 ani în Liga Zimbrilor. Extrema dreaptă a semnat cu Dinamo în vară după ce a jucat în ultimii doi ani la Sporting Lisabona şi a fost adversar al “Dulăilor” în Champions League în precedentele sezoane.

Handbalistul a vorbit şi despre transferul său la Dinamo, începutul mai slab în cupele europene din acest sezon, dar şi controversa retragerii sale de la echipa naţională, unde a spus că este dispus să revină dacă se vor schimba câteva lucruri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Valentin Ghionea, interviu FANATIK : “În acel moment eu nu am mai acceptat să îmi prelungesc contractul”

Vali, cum ai regăsit handbalul românesc la 8 ani de la revenire?

– L-am regăsit în creștere deoarece nivelul echipelor și valoarea a crescut destul de mult și datorită jucătorilor străini de la noi. S-a echilibrat puțin situația, majoritatea echipelor sunt puternice și când joacă acasă, pot crea probleme și formațiile de pe locurile 6-7.

ADVERTISEMENT

Mutarea ta la Dinamo este considerat transferul verii. Cum te-au convins să revii?

– Am ținut legătura cu Ovidiu Semen, cu domnul Georgescu. Cei de la Sporting au anunțat o scădere de buget de 50%. În acel moment eu nu am mai acceptat să îmi prelungesc contractul. Am vorbit cu ei de ceva timp și ne-am înțeles în cele din urmă. Știam ce se întâmplă la Dinamo, era o echipă în urcare, cu pretenții, destul de serioasă în ultimii ani în România și chiar n-a fost o problemă să vin la Dinamo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Acum, fiind de partea fanilor, probabil sunt cel mai iubit jucător. Cam așa se întâmplă”

Despre perioada Sporting ce poți să ne spui? Cum a fost pentru tine?

– A fost o perioadă frumoasă. Lisabona este un oraș foarte frumos, m-am adaptat rapid acolo. Am avut prieteni în echipă cu care jucasem în Polonia. Nu mi-a fost greu să mă adaptez. Au fost jucători de valoare și am format o echipă competitivă. M-am simțit foarte bine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Înainte să te întorci la Dinamo ai venit ca adversar de două ori cu Sporting și ai fost primit cu ostilitate, în calitate de adversar. Cum te simțeai atunci?

– Eu îi cunoșteam pe suporterii dinamoviști din vremea în care am jucat eu acolo. Îi știu pe majoritatea băieților. Sunt fanatici, țin cu echipa lor. Am înțeles acest lucru și de aceea nu aveam o presiune prea mare. Pentru că ei sunt cu echipa lor până la limită. Își încurajează echipa până în ultimul minut, pun presiune pe adversar. Pentru mine nu a fost o problemă pentru că m-am adaptat repede. Acum, fiind de partea lor, probabil sunt cel mai iubit jucător. Cam așa se întâmplă. Înțeleg acest lucru și poate a fost mai ușor pentru că am evoluat la Dinamo.

ADVERTISEMENT

“Am avut niște probleme cu COVID-19, ne-a ținut pe loc cu 5 zile înainte de meciul cu Sporting”

Spre deosebire de sezoanele trecute, Dinamo n-a mai început la fel de bine pe plan european. Care sunt cauzele pentru un start mai slab în Europe Handball League?

– Oricum, această grupă este foarte puternică, mai tare decât grupele C și D din Champions League anii trecuți. Sunt echipe mai bine cotate. Acesta nu este un motiv că noi nu câștigăm. Dinamo are o echipă destul de bună și ar fi trebuit să și începem să câștigăm. Am avut niște probleme cu COVID-19, ne-a ținut pe loc cu 5 zile înainte de meciul cu Sporting. Am avut câțitva jucători plus antrenorul. Ne-a ținut pe loc cu pregătirea. În minutul 20 nu mai puteam fizic în acel meci. Este foarte greu să recuperezi o astfel de perioadă într-un timp scurt. Cinci zile pierdute înseamnă aproape o lună de pregătire. S-a simțit imediat. Am încercat să jucăm la maximum de potențial în campionat cu CSM. Ne-am consumat mult din energie în acel meci, iar în deplasarea la Kristianstad nu mai aveam toate forțele. S-a și văzut probabil. A fost foarte simplu pentru ei să câștige meciul. Având în vedere că sunt primele două meciuri, putem să ne revenim. Sperăm să nu mai avem probleme cu accidentări, cu testări pozitive și să putem să ne antrenăm, să ne revenim la forma fizică foarte bună în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Vali, care este povestea ta cu echipa națională? Nu ai mai jucat de la meciul cu Franța din 2018…

– Da, da, în octombrie 2018 a fost ultima dată când am venit la echipa națională. Au fost problemele mele. Am avut câteva probleme, m-am și accidentat. Așa s-a întâmplat. Până la urmă, am decis să renunț cel puțin o perioadă la națională și deocamdată nu am revenit asupra deciziei. Am încercat o comunicare cu Federația, dar nu pot să merg unde nu sunt dorit.

“Cred că cineva ar fi putut să discute cu mine. Nu neapărat domnul Dedu”

Cum vine asta cu comunicarea cu Federația? Adică tu ai vrut să vorbești cu ei și ei nu voiau?

– Da, voiam să ajungem la o înțelegere să știu de ce vin la națională, ce condiții putem avea la echipa națională și atunci poate ajungeam la o soluție. Nici eu nu sunt genul de persoană care să aibă râcă pe cineva. Cred că puteam ajunge la o concluzie, dar nu s-a întâmplat. Am vorbit și cu Rareș Fortuneanu și cu Adi Petrea și le-am spus că aș vrea să am o discuție cu cei din FRH, dar nu…

Spuneai că ai o relație foarte bună cu Rareș Fortuneanu. Și poate și de asta multă lume se aștepta să te vadă pe lista convocaților pentru meciurile cu Suedia și Muntenegru…

– Cu Rareș am vorbit să vin la lot. Eu am o relație foarte bună cu el. Dar nu are o legătură.

Atunci are legătură cu FRH, cu Alexandru Dedu? Te întreb direct…

– Da, Alexandru Dedu, cei care se ocupă de buna desfășurare a naționalei României. Cred că cineva ar fi putut să discute cu mine. Nu neapărat domnul Dedu. Poate el ca și președinte nu are tot timpul toate informațiile necesare. Nu trebuie să vorbească el cu toți jucătorii. Cel puțin, eu am încercat și chiar o spun sincer. Nu este nicio problemă. Eu merg pe drumul meu, îmi văd de echipa de club.

“Probabil și la fete vor urma aceste probleme. Mă gândesc că după ce Cristina Neagu va ieși din sistem va fi foarte dificil și naționala de fete…”

Ești unul dintre cei mai experimentați handbaliști români în activitate. Care sunt lucrurile în neregulă în handbalul românesc? Ce ne lipsește să obținem mai multe calificări?

– Ceva lipsește, într-adevăr. Am reușit să ne calificăm de două ori la rând la turnee finale, ne gândeam că suntem pe drumul cel bun, dar a revenit perioada neagră. Din punctul meu de vedere, lipsește baza, ar trebui să ne dezvoltăm mai mult la copii și juniori. Ar trebui să fie o strategie pe termen lung, pe 10 ani. De la copii și juniori ar trebui refăcută strategia pentru că de acolo vin valorile. Înseamnă muncă foarte multă, toate echipele și academiile ar trebui să meargă pe aceeași strategie. Și antrenorii ar trebui școliți mai mult. Să meargă la cursuri, să se adapteze și abia apoi să ne gândim la jucători de valoare. Eu cred că se poate, însă trebuie să ne gândim foarte mult la acest lucru. Am jucat în străinătate la câteva echipe bune, am văzut strategiile din țările respective. Dacă nu vom reuși să avem același gen de strategie, vom avea în continuare probleme. Probabil și la fete vor urma aceste probleme. Mă gândesc că după ce Cristina Neagu va ieși din sistem va fi foarte dificil și naționala de fete… Eu sper să nu se întâmple același lucru ca la băieți. Nu vreau să fac o comparație, ele sunt mai sus decât naționala de băieți și mi-aș dori să performeze și când nu va mai fi Cristina Neagu.

Cum vezi șansele de calificare la Euro?

– Există clar. Am încredere în Rareș și Adi, știu ce muncă fac, abordează un handbal modern. Sunt antrenori foarte buni și sper să reușească să schimbe ceva la națională. Probabil la atitudine, la mentalitate pentru că multe nu se pot face într-o săptămână sau două. Măcar cu aceste lucruri se pot face rezultate bune și sper să reușească Având în vedere că trei echipe se pot califica sunt șanse mari.

“Sunt obișnuit cu naționala de atâția ani, nu cred că ar fi ceva schimbat dacă aş reveni. E ca și cum ar fi echipa mea pe viață”

Ai debutat în 2002 la echipa națională, când te revedem în tricoul primei reprezentative?

– Da (râde), nu știu. Eu voi fi alături de echipa națională tot timpul. Și dacă nu va mai fi ca jucător, ca antrenor. Tot timpul. Eu am intrat la națională la vârsta de 14 ani, acum 22 de ani. De atunci n-am renunțat până în momentul în care am avut meciul cu Franța. De fiecare dată am venit cu sufletul la națională. Au fost și momente în care nu a fost bine financiar sau veneam fără nicio asigurare la națională, dar am fost acolo tot timpul. Sunt cu sufletul alături de băieți și sper ca în curând să fie rezolvate unele chestii și să fiu acolo. Nu cred că ar fi nicio problemă. Sunt obișnuit cu naționala de atâția ani, nu cred că ar fi ceva schimbat. E ca și cum ar fi echipa mea pe viață.